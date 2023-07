El gerente deportivo de Alianza Lima habló sobre el presente de Christian Cueva y confirmó que aún no definen su continuidad en el club. Eso sí, todo dependerá de su rendimiento en los próximos partidos. “Aún no hubo ningún tipo de decisión con el contrato de Christian Cueva. Su contrato acaba el 31 de agosto, por el momento”, sostuvo.

“Christian (Cueva) cometió un error y lo saben todos. Lamentablemente era algo que no nos gustó que sucediese. Yo creo que él, antes de eso, puso mucho de su parte para que las cosas salieran bien, pero no salieron así. Se cuidó, pero no hubo los resultados que él y nosotros esperabamos. Yo creo que nosotros le debimos dar a Christian un mejor contexto para que él triunfe. Todos estamos de acuerdo que es uno de los jugadores más importantes del Perú. Él pudo haber hecho más, pero tuvo un arrepentimiento tan grande y nosotros lo vemos en el día a día. Vamos a seguir esperando. Él tiene cinco semanas más de contrato y muchos partidos más adelante. Si la situación se da para que él continúe así será, sino se le comentaremos”, agregó.

