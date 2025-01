El último pasajero. José Carabalí llegó a Lima y en las próximas horas será anunciado como nuevo jugador de Universitario de Deportes, luego de pasar las pruebas médicas de rigor. El extremo, que viene de rescindir con Nagoya Grampus de Japón, será la última contratación del cuadro crema para esta temporada, a la espera del desenlace del caso de Rodrigo Ureña, quien está en la mira de Belgrano de Argentina. Si se va, la ‘U’ tendrá que buscar a su reemplazante.

A su llegada a Lima, Carabalí dio algunas declaraciones. “Que siempre sigan apoyando al club que eso es muy importante, que la hinchada apoye siempre a los jugadores para que puedan dar lo mejor. Es un sueño llegar a la ‘U’ y motiva jugar la Libertadores”, declaró el ecuatoriano, quien hablará largo y tendido en su presentación.

Sonado como refuerzo a inicios del 2024, pero el primer acercamiento no llegó a buen puerto: el jugador ecuatoriano no fue capaz de desvincularse del Nagoya Grampus de Japón, que además tenía pretensiones económicas imposibles de abordar por la ‘U’. Por ello, en ese momento Universitario optó por Segundo Portocarrero, procedente de Barcelona de Guayaquil.

Como bien se recuerda, los seis cupos de futbolistas del exterior están ocupados actualmente por Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Sebastián Britos, Rodrigo Ureña y Diego Churín. No obstante, si Rodrigo Ureña se marcha del club, liberará otro cupo para buscar un último refuerzo en el mediocampo.

José Carabalí participó en el partido entre Ecuador y Perú durante las Eliminatorias para Qatar 2022. (Foto: Agencias)

Ureña en el ojo de diversos clubes

El gran rendimiento de Rodrigo Ureña con Universitario en estas dos temporadas ha hecho que clubes importantes de Sudamérica busquen ficharlo. “Me han hablado, me hablan los equipos grandes, ahora también me han buscado en diciembre, lo hicieron equipos grandes que no te puedo decir. Pero me están hablando de equipos en los cuales jugué y marqué una historia”, declaró el volante en entrevista con Radio ADN, a fines del 2024.

Incluso antes de que se diera a conocer la información del interés de Belgrano, se hablaba de Fluminense de Brasil. El club que ya compró a Kevin Serna y Juan Pablo Freytes de Alianza Lima e Ignacio de Cristal, ha puesto sus ojos en el fútbol peruano y Ureña habría sido uno de los apuntados.

