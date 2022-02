Tras no consolidarse en el primer equipo de Alianza Lima, José Manzaneda salió de Matute en busca de nuevos retos para su carrera profesional. Fue la Academia Cantolao quien apostó por él y decidió ficharlo para el Torneo Apertura 2022 de la Liga 1. Ahora, entrenando con los ‘Delfines’ y con el objetivo de dejar en el pasado la derrota ante Universitario en la fecha 1, el volante fue entrevistado y habló sobre su salida del cuadro íntimo.

“Yo tenía mucha ilusión de hacer grandes cosas con Alianza. Recuerdo que en el primer año en que llegue, 2019, hice una gran Copa Libertadores. En lo grupal no fue muy bien, pero en lo personal hice muy bien las cosas. Son situaciones que pasan y uno no sabe que espera que sea así”, reveló el futbolista para GOLPERU, tras ser consultado sobre la falta de oportunidades en el plantel del 2021.

Y agregó: “Realmente en este tiempo siento que fui profesional en todo momento. Me entregué al 100% a Alianza Lima y me voy contento porque al final el grupo pudo salir campeón. Aunque con esa espinita que no pude jugar muchos partidos, pero con la consciencia tranquila que siempre apoye a mis compañeros”.

Como bien sabemos, el jugador marcó su regreso al cuadro de La Victoria con la intención de ayudarlos en la lucha por volver a la Primera División del fútbol peruano a inicios del 2021. Sin embargo, no pudo ganarse un lugar en el equipo titular de Carlos Bustos.

Asimismo, no pudo sumar muchos minutos en el año pasado con Alianza Lima, cosa que terminó por complicar aún más su estadía en Matute. La llegada de Edgar Benítez le quitó oportunidades, las mismas que ahora parece haber conseguido en la Academia Cantolao.

En la misma línea, Manzaneda aclaró que su principal objetivo en el conjunto íntimo siempre fue sumar minutos en el terreno de juego. Pese a no lograrlo, el volante aseguró que su relación con el grupo siempre fue la ideal: “No estar jugando me puso muy triste, pero no por eso voy a estar tirando la mala onda a mis compañeros. Al contrario, siempre tiraba para adelante, para que nos vaya bien en lo grupal”.

Una prueba difícil en altura

Ahora, con la descentralización del torneo, la competencia en la Liga 1 se ha intensificado con las visitas de los equipos capitalinos a provincias. El futbolista también habló sobre el tema: “Nosotros sabemos que será un año complicado, sobre todo por los viajes que tenemos que hacer, jugar en altura, ir al calor..., todo eso lo hace más complicado. Pero lo iremos resolviendo porque somos un gran grupo y estamos expectantes de hacer un gran año”.

Este 14 de febrero, el ‘Delfín’ acompañará en su debut a Binacional, en el partido de cierre de la segunda fecha del torneo nacional. Cantolao buscará los tres puntos en el ‘Poderoso del Sur’, una de las plazas más complicadas del Apertura 2022. “Es complicado, pero es posible. Sabemos que jugaremos en una altura que no es normal, pero ellos tampoco han estado participando en su localía. Así que es un 50/50. Confiamos en que nos irá muy bien y nosotros haremos todo lo posible para que así sea”, finalizó.





