Alianza Lima está en la final de la Liga 1 2022 y solo espera a su rival, el cual saldrá del duelo entre Sporting Cristal y Melgar. Los ‘Íntimos’ tuvieron un repunte espectacular al cierre del Torneo Clausura y se ganaron su lugar en la definición por el. Josepmir Ballón, capitán del equipo, toma todo con calma y espera rodondear el objetivo cuando termine la temporada.

En diálogo con los medios oficiales del club, el mediocampista de 34 años se mostró muy orgulloso de este primer logro y recalcó lo que significa para él estar en una institución tan importante como Alianza Lima. Asimismo, señaló cómo le cambió la vida desde que llegó al equipo en el 2020.

“Lo tomo con mucha responsabilidad por todo lo que significa Alianza y por lo que logra cambiar en nosotros en el plano personal. Cuando estás en el más grande del Perú, hay que estar a la altura. Desde que llegué en el 2020, Alianza Lima ha cambiado muchas cosas en mi vida. Sea o no sea capitán, mi entrega, mi forma de ser, mi comportamiento con mis compañeros trato de que sea siempre la mejor. Puede que no sea el jugador más técnico o el más veloz, pero estoy orgulloso de llevar la camiseta de Alianza y defenderla a muerte”, comentó Ballón.

Asimismo, Josepmir mencionó que “guardo respeto a todos los equipos en los que he jugado, pero Alianza ha logrado calar hondo en mi ser. Hoy uno está bajo la mirada de todos y rebota de mil formas, ya sea en lo bueno o en lo malo. A veces esto es un arma de doble filo, pero uno tiene que saber llevarlo”.

Si bien logró cosas importantes en otro clubes, como ser tres veces campeón con la Universidad San Martín y Sporting Cristal, el ‘Faraón’ le dio un valor diferente al hecho de estar en Alianza Lima. El peso de los títulos importa y eso caló mucho en su responsabilidad como futbolista.

“Cuando uno está en otros equipos, lo ve de otra manera. Sin embargo, siempre hay que reconocer que hay clubes que están un peldaño más arriba, ya sea por títulos, historia y diversos factores. Alianza Lima es el más grande. Alianza Lima ha marcado un antes y un después en mi carrera, eso lo valoro mucho”, acotó.

Finalmente, sobre la capitanía en el equipo, Josepmir Ballón dijo lo siguiente: “Como siempre lo he dicho, el primer capitán es Jefferson. La cinta es para valorar y respetarla siempre; cualquiera no la lleva, más en un equipo grande. En lo personal, yo me siento uno más del equipo, no me hace ni más ni menos llevarla. Con o sin cinta, soy Josepmir Ballón, el que dejará todo en los entrenamientos y en el campo de juego”.





