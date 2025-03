Josepmir Ballón, exjugador de Alianza Lima y referente del fútbol peruano, no ocultó su frustración al hablar sobre la realidad del deporte en el país. En una reciente entrevista, el mediocampista expresó su preocupación por la falta de apoyo y reconocimiento hacia los futbolistas peruanos, señalando que muchas veces son los más afectados en un sistema que no les ofrece estabilidad. Pero aún así reconoció que analiza las mejores ofertas para volver al fútbol, pues aún no ha confirmado su retiro definitivo.

Como ex-capitán de Alianza Lima, Josepmir Ballón no dudó en aplaudir el buen rendimiento que han mostrado los ‘íntimos’ en la Copa Libertadores, en el que afirmó que gran parte del momento es la conexión que se ha generado entre el estratega Néstor Gorosito y el plantel que se ha reforzado con nombres que imponen jerarquía en el campo y que permiten un juego fluido.

“A Alianza lo veo bien, los resultados han sido favorables a nivel internacional, pero no solo en resultados sino también con parte del juego. El profesor Gorosito ha encajado perfecto en el equipo y ha hecho que se vea un equipo más compacto y que juegue”, comentó en declaraciones con RPP.

Josepmir Ballón vistió la camiseta blanquiazul hasta el año 2023. (Foto: Alianza Lima)

Pero es justamente una de las principales virtudes que han ganado los ‘blanquiazules’ es el combinar la sabiduría de los más experimentados como Hernán Barcos y Paolo Guerrero, con los refuerzos del extranjero y los nuevos nombres peruanos que se están ganando un lugar importante, no solo en el plantel si no también con Selección.

“En lo que se ve, con Paolo han ganado mucho, respecto a nombre por nombre ha ganado mucho, en Carlos (Zambrano), en (Renzo) Gárces. En nombres puntuales radica mucho en lo que Alianza ha crecido. Ellos son puntos altos en el equipo que ayudan a que en el nivel ofensivo tengan libertad de atacar. Cuando estás bien parado defensivamente te ayuda a tener otra inventiva adelante”, añadió.

Además, recordó como formó parte del duelo que tuvo ante Libertad en el 2023, con Alianza Lima, donde cortaron una racha larga de partidos sin poder conseguir victoria, por lo que mandó algunas recomendaciones de como disputar ese tipo de partidos. “Los paraguayos son un rival físico, intenso y fuerte. Uno tiene que entrar en eso, no solo en juego sino estar a la par en el rigor físico más que en lo futbolístico. Lo físico manda mucho por el esfuerzo que se hace en Copa”, afirmó.

Alianza Lima vs. Libertad en partido por la Copa Libertadores 2023. (Foto: AFP)

Por otro lado, también brindó una opinión sobre todos los demás equipos que participan internacionalmente, tanto en Libertadores como en Sudamericana y reveló qué equipo, en su perspectiva, es el que llega con mejor presente. “La U, AL son los que mejores llegan. Melgar también a Sudamericana. Todos vienen bien, pero los que hoy están arriba en el torneo local llegan un poco mejor y Alianza que en la Copa ha demostrado que puede competir con cualquiera”, mencionó.

Finalmente se tomó el tiempo para invitar a la reflexión sobre los problemas que viene teniendo el fútbol peruano. A pesar de que no tiene equipo, pasó varios problemas al salir de la UCV con quien aún tenía contrato por todo este año, pero que se libró y ahora buscará jugar ya sea en Liga 1 o Liga 2, pero siempre priorizando su tranquilidad personal y donde se le respete como jugador.

“Me incomoda mucho lo que le pasa al fútbol peruano. Hoy en día hay muchas cosas que mejorar. Ya no respetan los acuerdos que hay, me apena por los jóvenes que vienen detrás. Me apena porque no debe ser así, lo digo abiertamente, no pueden pedir recambio generacional y poner 6 extranjeros en el campo, 3 o 4 nacionalizados y pocos peruanos”, indicó.

Luego cerró diciendo: “Ese es uno de los tantos puntos que llevan al tacho el fútbol peruano y me duele porque los maltratados somos los jugadores peruanos. No tengo nada en contra de los extranjeros pero no podemos cerrarle las puertas a los jóvenes que vienen atrás porque si queremos sudamericanos, mundiales, y cambiar esto tenemos que empezar por lo de abajo y lo nuestro. Y si a lo nuestro no le damos valor, estamos fregados”.

