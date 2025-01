Mientras todos esperan el inicio de la Liga 1 Te Apuesto esta temporada y los equipos participantes van ultimando detalles para llegar al estreno, pactado para el 7 de febrero, de la mejor manera posible, hay futbolistas como Josepmir Ballón que atraviesan una difícil situación. El mediocampista contó detalles de la decisión que tomó César Vallejo, su anterior equipo, respecto a su futuro en el club y cómo esto le ha afectado en la actualidad. “Me cortaron las piernas”, expresó.

“Me ofrecieron rescindir y dije que está bien, pero creo que no se ha llegado a un acuerdo. Me dejaron de pagar dos meses, no me volvieron a escribir, no me mandaron los pasajes cuando me pidieron presentarme en el club. Al final me presenté con mi dinero. Es un tema de ellos, pero me dejaron sin posibilidades para este año”, contó Ballón en el podcast ‘Noseasfulero’.

César Vallejo sumó su tercer descenso en su historia. (Foto: Liga 1)

Ballón tenía contrato vigente con Vallejo por todo el 2025, pero ahora se encuentra sin equipo y con el tiempo en contra, pues el campeonato está por empezar. Por esa razón, expresó su preocupación respecto a su futuro y cuestionó la decisión dirigencial del cuadro trujillano. “Prácticamente, me cortaron las piernas. Estoy retirado si no juego. Estoy sin equipo gracias a la decisión de la dirigencia de Vallejo”, contó.

Pese a esta situación, el futbolista consideró que está físicamente entero y a la espera de poder continuar su carrera en otro club. Sin embargo, en caso no suceda, reveló también que tiene proyectos en mente una vez que decida retirarse definitivamente del fútbol profesional. “No quiero decirlo ahora, ya se van a enterar. Tengo muchas cosas en mente. Desde noviembre estoy disfrutando a mis hijos y a mi nieta Olivia”, expresó.

Por otro lado, Ballón también hizo énfasis en lo vivido con Vallejo la temporada pasada, que terminó en el descenso del club. Como se sabe, el cuadro ‘Poeta’ lo contrató para lograr cosas importantes y avanzar en la Copa Sudamericana; sin embargo, esto nunca ocurrió. Para él, sucedieron ciertas acciones dentro del equipo que terminaron por desvirtuar los objetivos planteados por el equipo y la dirigencia.

“Cuando la dirigencia no está a la altura del plantel pasan cosas. Debe haber un balance. Con todo respeto, tu no puedes tener unas zapatillas de 1000 dólares y una camisa que no va acorde… ¿No?”, sostuvo el futbolista,





Un año marcado por el descenso

La definición del descenso de la Liga 1 2024 fue una total locura. Y es que hasta tres instituciones se pelearon por salvarse en la última jornada y todos contaban con el mismo puntaje en la Tabla Acumulada. César Vallejo, Carlos A. Mannucci y UTC jugaron en simultáneo, pero finalmente fueron los clubes trujillanos quienes no pudieron obtener el resultado que necesitaban y descendieron a la Liga 2 para la próxima temporada. De esta manera, la ciudad de Trujillo se quedó sin representantes en Primera División.

El caso de la César Vallejo fue el más llamativo, ya que los ‘poetas’ eran considerados como candidatos para ocupar los primeros lugares de la Liga 1, gracias a la incorporación de jugadores destacados como José Carvallo, Josepmir Ballón y Paolo Guerrero. Sin embargo, el equipo nunca logró encontrar su juego durante toda la temporada y tras perder 3-1 contra Atlético Grau, se despidió de la Liga 1 por tercera vez en su historia.

TE PUEDE INTERESAR