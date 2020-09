Josué Estrada, lateral derecho de UTC, la pasó genial en El Tridente Depor y además de hablar del presente que vive en equipo que dirige Franco Navarro, desea realizar una buena temporada, para poder volver a jugar en uno de los equipos grandes del fútbol peruano y llegar a la selección peruana.

Estrada tuvo la oportunidad de jugar en Sporting Cristal entre (2015-2016) y en Universitario de Deportes entre (2016 y 2017) pero no pudo destacar, por lo que en el futuro, desea volver a alguno de estos clubes para demostrar que es capaz de demostrar sus cualidades en uno de esos clubes. “Lo que más quiero es regresar a Cristal o a la 'U', o poder jugar en otro equipo grande. Por eso estoy tratando de ponerme bien en todo aspecto y que se fijen en mí", indicó.

Acto seguido el defensor explicó porque no pudo consolidarse en esos equipos. “Creo que no pude destacar en la 'U' porque en ese momento no me encontraba conmigo mismo. Sabía que podía, que tenía todo para poder ser titular, pero mi mentalidad no me permitía desarrollarme. Conforme han pasado los años, mi pensamiento ha cambiado. Estoy más maduro, ahora me siento conforme con lo que estoy haciendo”, señaló.

Pero jugar en Lima no es la única meta de Josué Estrada este año, también desea llegar a la selección peruana, en la que desea pelearle el puesto a Luis Advíncula y Aldo Corzo. “Creo que con lo que estoy haciendo me están mirando (es lo que pienso yo) no sé si faltaré algo, pero conforme pasen los partidos voy a llenarle los ojos a Ricardo Gareca. Corzo y Advíncula tienen mucho tiempo en la selección y es difícil competir. Mi trabajo me va ir dando motivos para llegar, solo tengo que seguir “metiéndole"", afirmó.

Va por los tres puntos

Josué Estrada será titular en UTC, que este viernes 11 de setiembre enfrentará a Alianza Lima y buscará conseguir su tercera victoria al hilo. “Hemos trabajado bastante el ataque que tiene Alianza, que es un equipo con bastante volumen ofensivo. El ‘profe’ Navarro se ha centrado en el tema defensivo, para poder sacar un buen resultado", indicó el defensa, que destacó el ataque de UTC.

“El ataque que tenemos es el punto más fuerte y tenemos a Mauro Guevgeozián, quien está motivado por marcarle a Alianza. En un principio no concretábamos, pero siempre hemos tenido ocasiones de gol, eso es lo que nos caracteriza. En la defensa hemos encontrado estabilidad en las ultimas fechas, poco a poco nos hemos hecho más compactos”, añadió.

Estrada confesó que ya tiene todo planeado con Luis Ibérico para ganarle el duelo Alexi Gómez. “Gómez es un jugador que se sale muy fácil del partido. Lo conozco y he jugado con él y cuando no le salen las cosas, empieza a fallar”, sentenció.





