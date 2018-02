Juan Manuel Vargas: "Vengo de un mes de para y el gol me cae bien"

Juan Manuel Vargas se hizo esperar, pero regresó con todo. Como en sus mejores años en Europa, el loco la clavó en un ángulo y salvó un punto para Universitario de Deportes con un golazo de tiro libre.

Para Vargas anotar después de un largo tiempo de para fue importante y señaló que ahora espera poder seguir por el mismo camino.

Universitario: Vargas puso el empate con golazo de tiro libre

"Me da un poco de bronca. Lo que hicimos en el segundo tiempo debimos hacerlo en el primero. No poidemos regalar nada, pero al menos se rescata un punto", dijo el 'loco'.



Su revancha: Fernández impidió derrota de la 'U' al atajar penal en el final

Normal, vengo de una para de un mes y este partido me vino bien. El torneo es largo. Me salió un bonito gol y creo que eso te da confianza", agregó.

Finalmente, Vargas se refirió a la lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego. "No he sentido nada grave, solo sentí que se me puso duro, Espero que no sea nada, igual el lunes seré evaluado", afirmó.