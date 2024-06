El último miércoles, en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima cayó ante Bolívar (2-3) en el duelo amistoso por la Copa Ciudad de los Reyes. La escuadra de La Victoria disputó este torneo con el afán de seguir con ritmo de competencia para lo que resta del año, con el Torneo Clausura 2024, y tentar el campeonato nacional. Tras la caída, Juan Pablo Freytes salió al frente y mostró su ‘bronca’ por el desenlace del compromiso. A su vez, el defensa criticó las decisiones del árbitro Bruno Pérez. Ojo, el domingo los íntimos volverán a saltar al gramado, para disputar el tercer lugar del cuadrangular internacional (la otra llave la comparten Sporting Cristal y Atlético Nacional).

“Nos vamos con un sabor amargo porque tuvimos muchas ocasiones de goles y no las pudimos concretar. El partido se desvirtúa cuando el árbitro lo comienza a manejar mal. Creo que no dirigió tan mal pero se le fue de las manos cuando tuvo que haber echado al técnico de ellos. Nosotros somos el equipo más grande del Perú y necesitamos jugar, no se puede hacer un partido tan cortado, en la liga peruana pasa lo mismo. Habría que hacerlo mas ágil y no perder tanto tiempo”, consideró.

En el partido de Alianza Lima vs. Bolívar, el cuadro de La Victoria jugó con diez hombres todo el segundo tiempo. A los 44′, Aldair Fuentes fue expulsado por cortar una acción con la mano. A pesar de esta situación adversa, Freytes señaló la utilidad de este tipo de amistosos, en relación a los errores.

“Rescato que el equipo respondió, supo jugar con uno menos, tenemos que seguir mejorando y estos partidos nos ayudan para ver qué hay que corregir porque nosotros tenemos que salir campeones”, afirmó el futbolista de 24 años, quien cursa su primera temporada en el fútbol peruano.

Alianza Lima cayó 2-3 ante Bolívar en el estadio Alejandro Villanueva por la Copa Ciudad de los Reyes 2024

Cabe señalar que el argentino se ganó el corazón de la hinchada blanquiazul. Con 23 partidos jugados y tres goles, es uno de los titulares indiscutidos en el esquema de Alejandro Restrepo: “Quiero agradecerle a la gente, a Alianza porque me están dando una oportunidad muy grande y espero saberla aprovechar”.

Previo al inicio del Torneo Clausura 2024, Alianza Lima seguirá con su preparación en partidos amistosos. Precisamente, este domingo jugará en el estadio Alejandro Villanueva en la disputa del tercer lugar de la Copa Ciudad de los Reyes. El rival saldrá de la llave entre Sporting Cristal y Atlético Nacional.

Además, el sábado 6 de julio, el cuadro de La Victoria tendrá el último duelo de preparación: juega ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao. De esta manera, quedará listo para la fecha 1 del Clausura ante César Vallejo el 13 de julio, con un escenario por confirmar.

¿Cuándo inicia el Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará el viernes 12 de julio. La Liga de Fútbol Profesional anunció la fecha en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





