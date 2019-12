Javier Arce recordó los momentos compartidos con Juan Pablo Vergara, no solo en Binacional, sino también en Sport Loreto. Sin embargo, no pudo contener su lamento tras confesar que el jugador pudo tener otro destino, de haber aceptado una propuesta de otro equipo, luego de ganar el Torneo Apertura.

“Recuerdo que Juan Pablo se me acercó para hablar, días después de ganar el Torneo Apertura. Yo sabía que había recibido una muy buena oferta de la Liga 1 y me pidió mi opinión si debía tomarla o no. Le dije que vea por su mejoría y si la oferta era mejor, yo no pondría ninguna objeción, pero futbolísticamente hablando, le pedí que se quede”, confesó Arce para Depor.

“Hablamos largo rato y decidió quedarse. Ahora, [no soy adivino] pero lamento haberle dicho eso; me hubiera gustado decirle: anda, vete y tal vez no hubiera pasado nada”, admitió el técnico, quien se encuentra en Buenos Aires.

Terrible noticia

Javier Arce también comentó que dudó un poco al conocer lo sucedido y que inmediatamente se comunicó con uno de los jugadores para corroborar el hecho. “Me enteré como a la una de la madrugada, por la diferencia de horario con Argentina, y la verdad que fue muy doloroso escuchar ello. Llamé a Donald Millán para que me confirme la noticia y me respondió medio lloroso que era cierto”, dijo.

El DT mencionó los buenos momentos que compartió el jugador y el carisma con el que lo recuerda, por lo bromista y buen compañero con el equipo. “Un tipo bastante alegre. ‘Piochi’ era su apodo y era el que hacía las bromas con Aldair Rodríguez y Jeickson Reyes, para poner la chispa y el buen ambiente en los entrenamientos. Siempre lo recordaré como la persona que, pese a los inconvenientes, cumplió”, rememoró.

