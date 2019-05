Comienza la era Juan Pajuelo: ¿qué jugadores de la reserva pueden debutar?

La única experiencia de Juan Pajuelo como técnico en Primera fue con Comerciantes Unidos, el año pasado. Cero victorias. Dos empates. Ocho derrotas. Números poco (o nada) alentadores. Sin embargo, para Universitario de Deportes la parte estadística fue lo de menos y a inicios del 2019 le confío el manejo del equipo de Reserva. Después de todo, el DT tenía puntos altos: una metodología atractiva, referenciaba a jugadores del plantel y, por supuesto, era hincha crema hasta los huesos.

Una de la primeras cosas que hizo Pajuelo fue reunirse con Nicolás Córdova, técnico del primer equipo. Desde ya, imaginaba a sus jugadores debutando en Primera y tenía un plan para que esa transición no les cueste tanto, en caso suceda. ¿La propuesta? Trabajar paralelamente el sistema de juego.

Juan Pajuelo fue tricampeón con Universitario de 1998 al 2000. (Foto: prensa U). Juan Pajuelo fue tricampeón con Universitario de 1998 al 2000. (Foto: prensa U).

"Lo que buscamos nosotros es que cuando los chicos vayan a primera ya sepan los movimientos que hay que hacer, la manera de trabajar en equipo y que su adaptabilidad sea más ligera. Yo siempre he pensado en una pirámide. Arriba está el plantel principal, y debajo, alimentando el plantel si es necesario, las divisiones menores. Lo ideal sería que la metodología de trabajo, desde las divisiones menores hasta el primer equipo, sea la mismo, como en Europa. Por supuesto que cada técnico le va a dar un matiz distinto, pero que la idea base se mantenga", dijo en una entrevista con En el Medio.

Pero, además de pensar en el juego, también se enfocó en la parte extradeportiva. Sabía que debía tener a sus muchachos bien de la cabeza. "El promedio de edad de estos chicos va entre 18 y 19 años. Ellos deben entender que pese a estar en reserva, ya son unos profesionales y tienen que comportarse como tal dentro y fuera de la cancha. Deben de ser conscientes de la responsabilidad que significa estar en club como Universitario", agregó.

Le llegó el momento

Lo que el Pajuelo no imaginó fue que tras 15 fechas –y una mala racha de Córdova– se convertiría en técnico interino del primer equipo. Y esta vez, la dirigencia sí pudo referenciar su trabajo por los números: la reserva de la 'U' marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones, producto de ocho triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Un dato no menor es que están invictos en casa.

Resultados de Universitario en la Reserva

Fecha Partido Fecha 1 Unión Comercio 0-0 Universitario Fecha 2 Universitario 1-1 Pirata FC Fecha 3 San Martín 1-3 Universitario Fecha 4 Universitario 2-1 Mannucci Fecha 5 Melgar 1-0 Universitario Fecha 6 Universitario 6-1 Alianza Universidad Fecha 7 Binacional 0-1 Universitario Fecha 8 Universitario 1-1 Sport Huancayo Fecha 9 Alianza Lima 0-1 Universitario Fecha 10 Universitario 3-2 Sport Bpoys Fecha 11 Sporting Cristal 0-2 Universitario Fecha 12 Universitario 5-0 César Vallejo Fecha 13 Cantolao 2-1 Universitario Fecha 14 Universitario 2-2 Municipal Fecha 15 Ayacucho 3-1 Universitario

Cristhofer Grados y su arenga para Universitario previo al Clásico. (Video: Twitter)

Tabla de posiciones Reserva

Equipo PJ PG PE PP GF GC DF PTOS 1 Sport Huancayo 16 11 4 1 26 10 16 37 2 Universitario 15 8 4 3 29 15 14 28 3 Alianza Lima 16 8 4 4 29 18 11 28 4 FBC Melgar 15 8 4 3 27 15 12 28 5 César Vallejo 15 8 2 5 25 25 0 26 6 Sport Boys 15 8 1 6 27 23 4 25 7 Sporting Cristal 15 7 3 5 30 14 16 24 8 Municipal 15 6 4 5 22 20 2 22 9 Alianza Universidad 15 6 2 7 22 29 -7 20 10 San Martín 15 5 4 6 40 27 13 19 11 Cantolao 15 5 3 7 24 19 5 18 12 Ayacucho FC 15 5 3 7 19 22 -3 18 13 Carlos A. Mannucci 15 6 0 9 20 32 -12 18 14 Real Garcilaso 15 4 5 6 15 21 -6 17 15 Pirata FC 15 2 8 5 21 23 -2 14 16 Unión Comercio 15 3 4 8 17 33 -16 13 17 UTC 15 4 1 10 20 41 -21 13 18 Binacional 15 4 0 11 17 43 -26 12

De Reserva a Primera

Cuando Miguel Ángel Russo renunció a Alianza Lima hace cinco fechas, Víctor Reyes asumió el mando de forma interina. Si bien no era técnico de la reserva, conocía a la perfección a los jugadores de categorías inferiores e hizo debutar a cinco chicos: Mauricio Matzuda, Miguel Cornejo, José Gallardo y Dylan Caro. Es una práctica común. Después de todo, uno debe utilizar las armas que mejor conoce. Ahora, todos ellos son jugadores que quedarán a disposición de Pablo Bengoechea.

Universitario de Deportes trabaja bajo las órdenes de Juan Pajuelo. (Video: María Fe Errea)

En Universitario de Deportes, la idea inicial es que Juan Pajuelo solo dirija al primer equipo en las dos últimas fechas del Torneo Apertura: ante UTC de local y Real Garcilaso de visita. La pregunta se formula sola: ¿qué jugadores de su reserva podrían dar el salto al primer equipo? Revisemos la lista.

Los jugadores que más usó

Categoría Jugador Posición Partidos titular 2000 Diego Nación Volante 14 2000 Adrián Gutiérrez Lateral izquierdo 14 2001 Christian Flores Volante 14 1998 Cristhofer Grados Extremo derecho 12 2000 Luis Valverde Defensa 12 2000 Walter Tapia Volante 12 2000 Jefferson Godos Delantero 11 2001 Diego Romero Arquero 9 1999 Paulo de la Cruz Extremo derecho 8 2001 José Rugel Defensa 8 2000 Luis Miguel Rodríguez Lateral derecho 8 1998 Aamet Calderon Arquero 6 1999 Brayan Velarde Defensa 5 2000 Luis Chávez Volante 5 1999 José Zevallos Lateral derecho 5 1999 Dominiq Mantilla Lateral derecho 4 2000 Fabrizzio Aragón Lateral derecho 4 2001 Yamir Ruidíaz Delantero 3 2003 Carlos Olivos Defensa 2 2001 Piero Magallanes Delantero 2 1999 Sandro Montesinos Delantero 2 1996 César Huamantica Volante 2 2000 Luis Cano Volante 1 2000 Giuseppe Camacho Lateral izquierdo 1 2001 Piero Quispe Volante 1 2001 Samir Abudayeh Volante 1

Goleadores del equipo crema

Jugador Goles Cristhofer Grados 7 Paulo de la Cruz 4 Jefferson Godos 4 Diego Nación 4 Adrían Gutiérrez 1 César Huamantica 1 Piero Magallanes 1 Sandro Montesinos 1 Yamir Ruidíaz 1 Luis Valverde 1 Brayan Velarde 1 José Zevallos 1

Caso Paulo de la Cruz



En la primera semana de entrenamiento con Juan Pajuelo, son varios los jugadores de la reserva los que han trabajado en el primer equipo. "Tenemos un plantel reducido y necesitamos jugadores para completar los trabajos. Eso también lo hacía Nicolás, nos pedía jugadores", explicó el entrenador en conferencia.

Sin embargo, el caso que más llamó la atención fue la vuelta de Paulo de la Cruz, quien a pesar de ser un pedido del hincha, no ha tenido oportunidad de debutar este año al mando de Córdova. El extécnico, incluso, fue contundente al explicar las razones.



¡Qué locura de gol marcó De La Cruz!

Hace unos minutos empezó el partido de Reservas y ya marcó Paulo con un sombrero excepcional contra Pinto.#Universitario 1-0 Sport Huancayo #CanteraCrema#VamosCremas pic.twitter.com/Q6vwXLLEKX — El Diario CREMA (@ElDiarioCrema) 6 de abril de 2019

Si hay un jugador similar a Quintero y con mucha proyección es Paulo de la Cruz, creo que ya es momento de ponerlo, lqs circunstancias se prestan. — Gabriel Ruiz (@gabriel_ruiz_13) 4 de abril de 2019

No soy DT, pero el chico Paulo De la Cruz debería tener mas minutos en el primer equipo y sin desmerecer este partido, es en este partido donde deberían probarlo.



PD: Hoy GANAMOS! — Henry Óscar (@HenryOscar) 10 de marzo de 2019

Acaso Paulo de la Cruz no juega un poquito más que cualquiera de los juveniles que hace alternar Córdoba? — Jack Jiménez (@JackJimenezT) 5 de mayo de 2019

X q no dan minutos a Paulo de la cruz, un jugador q ya tiene q entrar en desarrollo x favor — Jaime Quichca Ramos (@RamosQuichca) 20 de abril de 2019

"Por algo no siguió jugando con Pedro Troglio ni con Javier Chirinos tampoco. Hay un tema de respeto, de valores y disciplina y los que no cumplan con eso no van a jugar. El que no cumple con los compromisos que nosotros como plantel hemos adquirido, conmigo van a tener pocas chances y esto cuenta para los juveniles y los mayores", dijo en conferencia de prensa.

Hoy, todo hace indicar que De la Cruz –que se mantuvo en todas las prácticas de la semana– sería una de las primeras apuestas de Pajuelo. "Esto es fútbol. He tenido el privilegio de tener a Paulo en la reserva durante varias fechas. Tiene muchas condiciones y muchas cosas por mejorar, ya lo hemos hablado con él. Si vemos que tenemos que utilizarlo por un tema de Bolsa o alguna necesidad, seguro lo haremos", comentó días atrás.

Gran estreno: Paulo De la Cruz 'bailó' a colombianos, lo detuvieron con falta e hinchas lo ovacionaron

Bolsa de Minutos con Nicolás Córdova

Jugador Categoría Minutos Jesús Barco 1997 596 Nelson Cabanillas 2000 347 Brayan Velarde 1999 230 Janos Osorio 1999 159 José Parodi 1997 143 Anthony Osorio 1998 177 Cristhofer Grados 1998 12 Luis Chávez 2000 23 Total 1687 Por completar 313

Así, este domingo, Juan Pajuelo tendrá el reto de armar su primer 11 titular en el equipo crema. Tiene bajas: Aldo Corzo por convocatoria y Nelinho Quina y Enmanuel Páucar por suspensión por tarjetas amarillas. Pero, al mismo tiempo, tiene a la mano todo un universo de jugadores que conoce a la perfección y que además podrían ayudarlo a completar la Bolsa de Minutos.

