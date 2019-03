Juan Reynoso: “Dirán que soy complicado y que en Real Garcilaso no duran los técnicos, pero…”

Juan Reynoso dio su primera conferencia de prensa como técnico de Real Garcilaso , luego de su paso por el fútbol mexicano. El ‘Cabezón’ fue presentado en sociedad y afirmó que ‘La Máquina Celeste’ será protagonista desde el Torneo Clausura, teniendo en cuenta el tiempo que demandará en conocer a sus nuevos jugadores.

“El que no arriesga, no gana. En el fútbol peruano, nos dejamos llevar por el qué dirán. Bajo esa premisa, le habrá llegado el rumor [a Real Garcilaso] de que Juan es complicado. Dirán que en Garcilaso no duran los técnicos. Pero me quedo con el hecho de que, cuando nos reunimos con la dirigencia, nos mirarnos a los ojos con ‘Don’ Julio Vásquez [presidente], y vi mucha sinceridad. Vamos a trabajar bajo la transparencia”, afirmó Juan Reynoso.

“Hay potencial en lo individual y en lo colectivo. Veo un plantel maduro, con jugadores que han ganado cosas. Vamos a jugar de distintas maneras, pero es un proceso. Creo que en el fútbol peruano se han olvidado se han olvidado de que se juega con dos arcos. Hay que saber defender y atacar”, agregó el extécnico de Universitario de Deportes.

En ese sentido, Juan Reynoso también afirmó que Real Garcilaso peleará, en principio, por acercarse a los primeros lugares de la tabla del Torneo Apertura. Ojos, los celestes se ubica en la octava posición.

“Si los resultados no se dan, el más incómodo será la familia y yo también. He percibido un mejor grupo del que yo esperaba”, concluyó Juan Reynoso.

