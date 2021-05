Esta semana, el fútbol peruano volvió a sufrir un nuevo revés internacional. Salvo Melgar, los demás equipos (Universitario, Sporting Cristal y Sport Hunacayo) que disputaron sus partidos, ya sea por Copa Libertadores o Sudamericana, no lograron sumar punto alguno para mal de todos los aficionados a nuestro balompié. Una situación que se repite año tras años y que parece no tener cuando acabar.

Pero si a nivel de clubes nos va mal afuera, todo lo contrario ocurre en cuanto a la dirección técnica. Específicamente con Juan Reynoso en el banquillo de Cruz Azul. Con una campaña espectacular es serio candidato para tocar la gloria con la ‘Maquina Cementera’ después de 24 años.

Sin embargo, para llegar el balompié azteca, el ‘Cabezón’ fue quemando etapas en la Liga 1, donde alcanzó dos títulos nacionales con Universitario y Melgar. Por ello, su voz es más que autorizada para señalar qué es lo se debe hacer para mejorar las paupérrimas presentaciones a nivel continental de los equipos del torneo peruano.

“Lo que hay que cambiar en Perú es el ritmo en la liga. Hay que hacer un trabajo uniforme en todos los equipos, en las menores. Me da gusto ver a Melgar, ayer vi 30 minutos de Cristal, ya no me tocó ver el segundo tiempo. A la ‘U ‘si no la vi. Pero repito creo que más allá de acribillar a jugadores, técnicos o instituciones. Hay que hacer una reeingeniería para hacer una liga mas competitiva, con mayor ritmo”, sostuvo en conferencia de prensa.

Reynoso también infló pecho por el buen momento que atraviesa el cuadro rojinegro en la Sudamericana, ya que el inició el proyecto para la restructuración deportiva del equipo arequipeño y ahora el conjunto de Néstor Lorenzo suma dos victorias en dos presentaciones.

“Lo de Melgar me hace sentir buenas cosas, por que es la consolidación de algo que visualizamos. El club ganó peso internacional, muchos jóvenes que tuve, hoy están jugando. Me pone contento verlos jugar y bien”, zanjó el ‘Cabezón’ en cuanto al cuadro de Arequipa.





