Con un gran marco de público, Paolo Guerrero fue presentado este domingo en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) tras ser oficializado como nuevo jugador de Alianza Lima. Esta noticia ha generado distintas reacciones y una de las personas que se manifestó en redes sociales fue Juan Manuel Vargas, ex futbolista de Universitario de Deportes y excompañero del ‘Depredador’ en la Selección Peruana. Lejos de un mensaje de apoyo, el ‘Loco’ comparó este momento con su regreso a Universitario de Deportes.

A través de su cuenta de Instagram, Juan Manuel publicó una historia en la red social donde aparece con la camiseta de Universitario en su ingreso al campo del Estadio Monumental junto a su hijo y los reflectores encima. Esta situación se dio en la Noche Crema 2017. “Esto es una presentación. Así se llena el estadio”, escribió el exjugador, añadiendo una serie de emojis en los que se incluía a uno de payaso.

'El Loco' Vargas recordó su regresó a Universitario. (Foto: Instagram)

En el video se aprecia la ovación del público tras su aparición en el recinto de Ate. Además, en la siguientes historias publicadas reposteó publicaciones de hinchas en relación al video y mención de la presentación del delantero que llegó al club ‘íntimo’ hasta 2025.

Como se recuerda el ‘Loco’ volvía de Europa tras su paso por Real Betis de España. Vargas se quedó sin equipo en agosto de 2016 y llegó a la institución crema a inicios de 2017. En la presentación de aquel año, entró al campo de juego portal el dorsal 6 en la espalda.

La temporada de Juan Manuel no fue la mejor y Universitario no pudo pelear por el título de la Liga 1, terminando ubicado en el cuarto lugar de la tabla acumulada. Eso sí, obtuvo el cupo a la fase 1 de la Copa Libertadores del año siguiente. El ex futbolista anotó 4 goles y brindó 4 asistencias en 27 partidos.

Las impresiones de Paolo Guerrero

El ‘Depredador’ brindó sus primeras declaraciones con lágrimas, manifestando su sentir en el presente: “Muchas gracias por por darme el cariño. Muchas gracias por estar aquí, por cumplir mi sueño de regresar a mi casa. Vine con 7 años de edad y salí con 17, pero siempre tuve el sueño de regresar a mi casa y jugar por este equipo; el más grande del Perú o ¿alguien tiene dudas?”.

“Alianza es el pueblo, Alianza es corazón y toda la vida lo vamos a ser. Me siento feliz de estar con el Alejandro Villanueva. Tengo muchas sensaciones que quisiera expresar. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de traerme. Estoy muy agradecido de estar aquí”, agregó en medio de lo que fue su presentación, para posteriormente entrenar con todos sus compañeros de equipo.

¿Cuándo puede ser el debut Paolo Guerrero?

Alianza Lima jugará contra Carlos A. Mannucci el 14 de septiembre, a las 7:00 p.m. Este encuentro corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura y será transmitido por L1 MAX, que está disponible en los servicios de televisión de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además, el partido podrá ser visto en línea a través de las plataformas de streaming Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





