Kevin Quevedo sobre su futuro en Alianza Lima: "Quiero salir campeón y luego lo que Dios quiera"

Confiado, seguro, feliz, así se presentó Kevin Quevedo a la conferencia de prensa. El volante de Alianza Lima habló del triunfo ante Melgar, del primer lugar en el Torneo Clausura, su buen momento y su futuro con la blanquiazul.

"Me siento muy confiado, con las ganas de salir campeón", dijo el volante. "Cada fecha estoy mejorando y agregando más cosas a mi juego. El ‘profe’ me ayuda mucho, los compañeros también. Pablo Bengoechea sirvió mucho para este momento que estoy viviendo", añadió.

A Kevin Quevedo no le preocupan los temas contractuales sobre su futuro, pero sí tiene un deseo por cumplir: "Yo me dedico a jugar, a fin de año se verá si me quedo o me voy a otro equipo. Quiero salir campeón y luego lo que Dios quiera".

"Me siento alegre por el grupo, por mí y por 'Joa' Arroé. Este año es diferente, desde la pretemporada vengo preparándome y perfeccionando algunas cualidades que tengo. Veo mis partidos, mis errores y eso lo perfecciono en los entrenamientos", contó el jugador.

El volante de Alianza Lima también apunta a vestir la camiseta de la Selección Peruana en los amistosos ante Colombia y Chile. "Vestir la 'bicolor' es algo inexplicable, me siento orgulloso y ojalá se me dé nuevamente. Voy a trabajar para eso y para salir campeón", finalizó.

Foto y video: américa tv

