El tanto que anotó Kevin Quevedo el último domingo, ante Sport Rosario, es especial por varios motivos. El delantero de Alianza Lima se esfuerza para cambiar el concepto que tiene Pablo Bengoechea, quien lo castigó semanas atrás por indisciplina en los entrenamientos. Pero adicional a eso, Quevedo volvió al gol justo para celebrar una buena noticia.

"Mi novia está embarazada y voy a ser padre por primera vez. Me siento muy contento por eso. Es una motivación para lograr muchas más cosas", dijo el jugador de 21 años en una entrevista con el diario El Bocón.

► Alianza Lima: Kevin Quevedo marcó su primer gol después de ser perdonado por Bengoechea [VIDEO]

Agregó: "Me quité la sal. Desde el año pasado no se me daba anotar y por fin llegó. Quería reivindicarme por lo que pasó hace poco. Poco a poco voy a tachar el error que cometí al llegar tarde a los entrenamientos. Quiero hacer las cosas bien en Alianza Lima".



Kevin Quevedo explicó que su familia ha sido fundamental en su recuperación: "Siempre está en las buenas y, sobre todo, en las malas, como sucedió hace poco. Siempre están apoyándome y guiándome para que siga adelante".



Y agradeció a Pablo Bengoechea por la confianza: "Mi relación con él es muy buena en Alianza Lima. Yo sé que si me grita es por mi bien. Está bien que me diga las cosas cómo son. Siempre me dice que mi carrera no sea corta, que juegue mucho tiempo para que después viva tranquilo. Sus consejos son importantes".

► ¿Irven Ávila en la mira de Alianza Lima para el torneo Clausura?

VIDEOS QUE TE PUEDEN INTERESAR

Alianza Lima partió a Colombia para enfrentar a Junior por Copa Libertadores [VIDEO]