UTC se viene jugando fecha tras fecha la posibilidad de seguir una temporada más en la Liga 1 y en la jornada 13 tropezó feo con una abultada goleada por 4-0 ante Atlético Grau, en condición de visita. El cuadro cajamarquino perdía solo por 1-0 en el primer tiempo, pero la expulsión de Jarlin Quintero en el complemento afectó al grupo y recibió tres tantos más en la segunda mitad. Y tras el encuentro, Koichi Aparicio dejó un mensaje cargado de polémica por el arbitraje en Piura.

El defensor de UTC se refirió a la falta de Quintero y la severidad del árbitro Alejandro Villanueva contra ellos. El colombiano vio la roja en una disputa del balón al extender de más su brazo y darle un manotazo en el rostro a un jugador de Grau. “Para mí, sí es falta, pero no roja. Hay que ver si es que estábamos con la otra crema, ¿lo expulsaban? No es excusa, no peleamos el partido, no lo jugamos, al margen de si es injusta o no la expulsión. Vinimos con un plan y no nos salió nada”, dijo en L1 MAX.

Koichi Aparicio explicó la jugada que derivó en la roja a su compañero, pero de igual forma no le restó importancia a la cantidad de goles recibidos en el partido. “ [El árbitro] Él me dice que no hay disputa, pero se le ponen por delante [a Jarlin Quintero] y con el envión se lo quiere sacar, una amarilla estaba bien. Igual, nos hicieron cuatro goles, ya está”, agregó el central.

UTC está fuera de zona de descenso solo por tener menor cantidad de goles en contra, pues en puntaje está igualado con César Vallejo. Respecto a ello, Aparicio opinó que deben mejorar cuanto antes para salvar la categoría. “Ahora, tenemos un tiempo para corregir, estamos en una situacion crítica. Debemos mejorar mucho, como defensa, me siento responsable. Viene un rival con jerarquía y nos va a costar, tuvimos muchos errores [...] Esto hay que mejorar ya, solo nos quedan tres finales”, finalizó.

¿Cómo está la pelea por evitar el descenso?

Unión Comercio está en la última posición del acumulado con 14 puntos y es el primer equipo descendido de la temporada. La penúltima casilla le pertenece a Carlos A. Mannucci, que tiene 24 unidades y está a solo cinco puntos del puesto 15. Eso sí, en el Clausura no le está yendo bien y, en estos momentos, lleva cinco partidos sin conocer la victoria (tres derrotas, dos empates).

El antepenúltimo lugar es de César Vallejo, que está igualado con UTC con el mismo puntaje (29 puntos) e igual diferencia de goles. No obstante, los ‘Poetas’ tienen más goles en contra, lo que los ubica en la casilla 16; de acabar el campeonato así, descendería a la Liga 2, junto a Mannucci y Unión Comercio. Los trujillanos han caído y registran tres partidos sin victorias (dos derrotas y un empate).

En tanto, UTC está fuera de la zona de descenso solo por tener menor cantidad de goles en contra que la Vallejo, pues en puntos están igualados con una campaña irregular. Después, los clubes que están fuera de la zona de descenso, pero muy cerca de ella, son Deportivo Garcilaso (32 puntos), Comerciantes Unidos (33 puntos) y Sport Boys (30 puntos).

¿Qué se le viene a UTC?

Tras este duelo, habrá una pausa en la Liga 1 por la fecha doble de octubre de las Eliminatorias. Luego, UTC recibirá a Alianza Lima el viernes 18 de octubre, con inicio a las 3:00 p.m. hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DirecTV (DSports) y DGO.

De local y con la obligación de ganar para alejarse de la zona de descenso, el ‘Gavilán del Norte’ se jugará un partido crucial ante los íntimos, que también se juegan su partido aparte. Los blanquiazules salen obligados a ganar de visita para no alejarse de Universitario. Tras este compromiso contra Alianza, UTC tendrá tres finales más para intentar salvar la categoría: de visita ante Melgar y ante Sport Boys, y cerrarán en Cajabamba ante Sport Huancayo.





