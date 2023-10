Llegó la última fecha del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson y no podría ser más emocionante: 5 equipos tienen posibilidades de lograr el título. Universitario de Deportes, Melgar de Arequipa, Alianza Lima, Sporting Cristal y ADT de Tarma buscarán quedarse con el primer lugar de la tabla. Además, la fecha será imperdible porque Unión Comercio y Deportivo Binacional se juegan su permanencia en la Primera División.

Por esta razón, todos estos equipos jugarán sus partidos en simultáneo el domingo 29 de octubre a las 3:00 p.m. de Perú / 1:00 p.m. PT / 4:00 p.m. ET. Y todos los partidos los podrás vivir en simultáneo y al mismo tiempo SOLO en Liga1 Play. Tendrás la posibilidad de usar cinco dispositivos para que no te pierdas ninguno de los encuentros definitorios.

Pero la jornada inicia el sábado con duelos imperdibles porque se definen los últimos cupos a la Copa Sudamericana 2024 con los partidos entre Sport Boys vs Cienciano y César Vallejo vs Cusco FC. Ambos se disputarán en simultáneo desde las 3:15 p.m. Además, los dos descendidos, Municipal y Cantolao se enfrentarán a la 1:00 p.m.

Vive la última fecha en Liga1 Play

La plataforma online Liga1 Play será la única que contará con todos los partidos del sábado y el domingo en simultáneo, y además podrás ver todos los partidos al mismo tiempo y hasta en cinco dispositivos diferentes. Algo que no se podrá hacer en otras plataformas y cableoperadores ya que solo cuentan con dos señales de cable (que transmitirán Garcilaso vs Alianza Lima y Sporting Cristal vs A. Sullana). Si te suscribes hoy, tendrás acceso no solo a la última fecha, sino también a los potenciales partidos finales que definirán al Campeón Nacional 2023. Puedes también optar por el pase de un día a S/19.90 en Yape y disfrutar de toda la emoción que promete el domingo 29 de octubre o el sábado 28 de octubre.

La previa de la última fecha

El equipo que tiene más chances de quedarse con el título del Torneo Clausura 2023 es Universitario de Deportes, que viene de empatar 1-1 con Cusco FC de visita. Ahora, los cremas tienen que ganar a Sport Huancayo como locales para celebrar.

Por su parte, Melgar de Arequipa se ubica en el segundo lugar de la tabla a solo un punto de la ‘U’. Los arequipeños se medirán de visita contra Binacional.

Alianza Lima, que este año busca el tricampeonato, será visitante contra Deportivo Garcilaso. Mientras que Sporting Cristal será local contra Alianza Atlético de Sullana. ADT, que también tiene opciones de salir campeón, recibirá en su campo a Carlos Mannucci.

¿Cómo se define al Campeón Nacional?

Todo depende de lo que pase en esta emocionante y última fecha del Torneo Clausura 2023. Si la ‘U’ gana el Clausura y termina segundo en el acumulado, veremos una final directa entre Alianza Lima y el equipo crema.

Pero también se puede dar que la ‘U’ gane el Clausura, y enfrente a Sporting Cristal en una semifinal, para ver quién se mide a Alianza Lima.

Incluso Alianza Lima podría salir Campeón Nacional sin necesidad de una final, pero para ello necesita ganar el Torneo Clausura.





