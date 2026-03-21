En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Liga de Fútbol Profesional Peruana presentó una campaña digital que busca sensibilizar a la comunidad y reafirmar su compromiso con la lucha contra el racismo y cualquier tipo de discriminación dentro y fuera de los estadios.

La iniciativa está compuesta por dos piezas audiovisuales. La primera propone una mirada reflexiva sobre el impacto del racismo en el deporte, contrastando la pasión y la unión que genera el fútbol con mensajes que evidencian que la discriminación no forma parte del juego. Se refuerza la idea de que alentar no puede ser sinónimo de excluir.

La segunda pieza reúne a futbolistas de la Liga1 Te Apuesto, Liga2 Caliente y Liga Femenina Apuesta Total, quienes, desde sus distintas realidades y clubes, se unen en un mismo mensaje: decirle no al racismo. Con su participación, los propios protagonistas del fútbol profesional hacen un llamado directo a los hinchas y a toda la comunidad deportiva a promover el respeto dentro y fuera de los estadios.

Entre los protagonistas del video se encuentran Alejandro Duarte y Emily Flores, de Alianza Lima; Aldo Corzo, de Universitario de Deportes; Irven Ávila, de Sporting Cristal, John Fajardo, de Bentín Tacna Heroica; Oshiro Takeuchi, de Los Chankas CYC; y otros representantes de clubes como UCV, Ayacucho FC, Defensores del Ilucán, Atlético Andahuaylas, CD Moquegua, Deportivo Garcilaso, San Martín, ADA y Sport Huancayo.

Con esta campaña, la LFPP reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que contribuyan a la construcción de un fútbol más inclusivo, donde la diversidad sea valorada y el respeto sea una condición esencial para vivir la pasión del deporte.

PROTOCOLO CONTRA EL RACISMO

Como parte de la campaña, la LFPP también difundió no solo cuál es el protocolo que se activa en casos de discriminación durante un partido, sino también cuáles son las sanciones, de acuerdo al Reglamento Único Disciplinario, recientemente actualizado por la Federación Peruana de Fútbol.

La ejecución del procedimiento se basa en los tres niveles de FIFA. El mismo cuenta con un gesto de incidente racista incorporado para afrontar actos disciplinarios durante los encuentros: se cruzan los brazos frente al pecho en forma de equis.

1. Primer nivel: interrumpir el partido.

- El árbitro constata o recibe la información sobre un comportamiento discriminatorio. Da cuenta del incidente con el gesto. Decide si se interrumpe el partido.

- El futbolista víctima del suceso hace el gesto de incidente racista para informar al árbitro, capitán o a un miembro del cuerpo técnico. Árbitro decide si interrumpe el partido.

- El delegado Constata o recibe información sobre incidente. Informa al árbitro respecto a la necesidad de interrumpir el partido. El árbitro decide si se interrumpe.

Se emite anuncio en el estadio para informar las razones de la interrupción y advertir que, si el comportamiento no cesa, habrá suspensión temporal.

2. Segundo nivel: suspensión temporal del partido

Si el comportamiento persiste, el árbitro suspende temporalmente el partido y ordena a los equipos que regresen al vestuario. Se emite anuncio para informar razones de la interrupción y advertir posible suspensión definitiva.

3. Tercer nivel: suspensión definitiva del partido

Si el comportamiento persiste, el árbitro suspende definitivamente el partido. El árbitro dará este paso tras consultar con autoridades.

SANCIONES QUE IMPONE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA

Si es la primera infracción, multa de 5 UIT. En situaciones excepcionales, puede variar de 1 a 10 UIT.

En caso de reincidencias, la sanción puede escalar de multa a deducción de puntos, disputa de uno o más partidos a puerta cerrada, prohibición de jugar en un estadio determinado, derrota por retirada o renuncia, exclusión de competiciones en curso o futuras o el descenso de categoría.

SANCIONES QUE IMPONE LA LFPP

En el supuesto de que un periodista y/o medio de comunicación tuviera alguna expresión discriminatoria por motivo de origen, raza, color, etnia, nacionalidad, idioma, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, opinión, condición social, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o colectiva, la LFPP tiene la total potestad de revocar su acreditación.

Primera falta: una fecha de suspensión

⁠Segunda falta: cinco fechas de suspensión

⁠ Tercera falta: suspensión por toda la temporada. Si la infracción se diera en los últimos cinco partidos del campeonato, la sanción aplicaría para el primer torneo corto de la siguiente temporada.

¿CÓMO ACTUAR SI ERES TESTIGO DE UN HECHO RACISTA?

Si es posible, toma registro audiovisual de la agresión.

Informa a las autoridades cercanas.

Ingresa denuncia virtual en el servicio Alerta Contra el Racismo: https://www.gob.pe/t/alerta-contra-el-racismo

Canales de atención: Línea 1817, WhatsApp → 976 079 336, correo institucional → alertacontraelracismo@cultura.gob.pe.