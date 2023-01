Desde Cali, Perú vs. Brasil chocarán EN VIVO y EN DIRECTO por el debut en el Sudamericano Sub 20. El elenco de Jaime Serna está preparado para arrancar con pie derecho en el certamen continental, pero el ‘Scratch’ no dejará pasar la oportunidad de conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos.

Perú y Brasil fueron sorteados en la serie A, junto al anfitrión Colombia, Argentina y Paraguay. Si bien ha sido apodado como el ‘grupo de la muerte’, los muchachos han llegado a tierras cafeteras con la clara intención de clasificar al hexagonal final y así conseguir un cupo para el Mundial Sub 20 de este año.

Perú vs Brasil: cómo y dónde ver

El duelo de Perú vs. Brasil se llevará a cabo este jueves 19 de enero desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali. La transmisión en nuestro país será por Latina TV y Directv Sports, mientras que en tierras brasileñas será por Globo y SportTV.

En caso te encuentres en Colombia, donde se desarrollará el certamen, se podrán ver todos los partidos por las señales de Caracol y Telepacífico. Mientras que vía online podrás ver por la App de DGo y por Depor el minuto a minuto de cada cotejo.

México: 16:00 horas

16:00 horas Perú, Colombia, Ecuador: 17:00 horas

17:00 horas Bolivia, Venezuela: 19:00 horas

19:00 horas Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas

Perú vs. Brasil: así llegan

La selección de Jaime Serna partirá a Colombia con un equipo lleno de expectativas y preparado para enfrentar los duelos que se le avecinan en el Sudamericano. Para ello, sus dirigidos disputaron una serie de amistosos, que los ayuden a estar preparados, de cara a los futuros compromisos en el certamen, incluyendo el choque contra Bolivia.

Por su parte, Brasil es el elenco favorito a clasificar al Mundial de Indonesia 2023, además de hacerse con el trofeo, como lo viene haciendo a lo largo de los últimos certámenes (ya acumula 12 títulos). El ‘Scratch’ convocó a sus mejores exponentes de la categoría, siendo el último en sumarse Andrey Santos.





