Sporting Cristal y Universitario de Deportes empataron sin goles en el Estadio Nacional de Lima por la Jornada 15 del Torneo Clausura en la Liga 1. El cuadro celeste marcha primero en la tabla del certamen y Leandro Sosa habló sobre lo que se viene para el equipo y también la acción con Federico Alonso que dejó una marca en la pierna del volante.

“Fue un partido medio trabado, no tuvimos tantas ocasiones claras. SI bien generamos más situaciones, la sensación es buena porque el equipo sigue invicto y nos acercamos más al objetivo. Creo que si había un ganador, creo que teníamos que haber sido nosotros”, declaró para GOLPERÚ.

De acuerdo a lo que resta para Sporting Cristal en el Torneo Clausura, Sosa apuntó que uno de los objetivos es llegar a la final nacional. Además, los celeste cuentan con una racha de 24 partidos sin conocer la derrota, algo que los respalda en el presente certamen.

“Quedan un par de finales y esperamos sacar los tres puntos en los siguientes partidos para así poder coronar el clausura y así tener el objetivo a fin de año”, mencionó el volante de Sporting Cristal quien es uno de los habituales recambios de Roberto Mosquera con los celestes.





El choque con Federico Alonso

Una desafortunada acción dejó una marca en la pierna de Leandro Sosa tras un choque con Federico Alonso en el primer tiempo. Sin embargo, el árbitro no sancionó ni tarjeta amarilla para el central uruguayo de Universitario de Deportes que salió librado de la acción.

“Una disputa del balón y salí perjudicado, pero es algo que queda ahí en la cancha. He jugado con él y luego me vino a pedir perdón. Lamentablemente no lo vio el árbitro, pero la acción queda ahí. Tuve un corte, pero nada más que eso”, comentó el volante argentino.





