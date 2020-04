Leao Butrón es uno de los jugadores más activos en las redes sociales en esta cuarentena generada por la presencia del COVID-19 en nuestro país. El arquero es ‘caserito’ al momento de realizar entrevistas en vivo y en cada una cuenta detalles que merecen ser resaltados. Esta vez el arquero de Alianza Lima habló de las cualidades de Beto Da Silva.

“Beto Da Silva es un crack, pero tiene que creérsela”, dijo el arquero en una entrevista con Franco Lostaunau. “El tema con Beto es que no sabe la capacidad que tiene, todavía no se ha dado cuenta. No se la cree, tiene todas las condiciones, es un crack. El tema de un crack no solo está en las cosas llamativas sino en la constancia. A mí me gusta mucho su rendimiento”, añadió el arquero.

“Cuando salió en Sporting Cristal, jugó y yo lo mandé a marcar porque yo ya lo tenía estudiado”, contó Leao Butrón. A mí él me gusta mucho de '9′", apuntó.

Leao Butrón y su despedida

“Yo quiero quedarme en Alianza Lima hasta donde pueda aportar. El año pasado no jugué mucho. Yo quiero dejar el fútbol antes que me deje a mí. Tendría que estar muy bien para alargar mi contrato un tiempo más, aunque prefiero ir paso a paso. No me apuré en anunciar mi retiro, yo estaba preparándolo pero con el COVID-19 tuve que pararlo”.

“Con Pedro Gallese siento que no hubo competencia y le dije desde que llegó que iba a tapar porque es un arquero de Selección. Me siento orgulloso de mi respuesta profesional del año pasado. Ante la dificultad hice las cosas bien y apoyé a mi compañero. Pedro sabe que lo quiero un montón".

Su relación con Pablo Bengoechea

“Yo sabía este año que no iba a ser considerado titular. No sé si tengo buena suerte o mala suerte pero me entero de todo pero me hice la promesa de no desperdiciar este año”.

“De mi parte no hubo distanciamiento con nadie del comando técnico. Yo siempre fui la misma persona. Yo tuve un comportamiento siendo el mejor o estando sentado. Yo veía de chico como se amargaban mucho cuando no jugaban y eso me marcó, yo he sido la misma persona jugando o no jugando. En cuanto a la entrega y el trabajo siempre he sido igual”.

“Espero que de la otra parte no haya habido problemas. Siempre tuve una relación formal con ellos y nunca hubo problemas”.

