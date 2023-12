Este lunes por la noche, Universitario de Deportes inauguró su Coliseo Polideportivo en el estadio Lolo Fernández de Breña, con el objetivo de que sus equipos profesionales profesionales de futsal y vóley realicen sus respectivos trabajos de cara a los campeonatos que disputarán en el próximo año. Si bien esta fue una noticia que llenó de mucha ilusión al planeta merengue, con el correr de las horas se generó tensión. ¿Qué pasó? Leao Butrón utilizó sus redes sociales para mandar un fuerte mensaje a Jean Ferrari luego de la postura que tomó en el evento (ver declaración en la parte inferior de la nota). Tras ello, el administrador provisional del elenco de Ate no se quedó callado y aseguró que tomarán acciones legales.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el exgolero de Alianza Lima criticó la construcción del Coliseo Polideportivo del conjunto estudiantil y señaló que los directivos sostienen deudas con sus extrabajadores. “Así que tienen coliseo propio, como no van a tener si no le pagan a nadie, meten cabeza a todos, hasta gente humilde ya falleció y ni eso les mueve un pelo para pagar lo que deben, meten cabeza por millones a empresas, no van a meter por unos cuantos miles a familias. Estafadores”, mencionó.

Inmediatamente, la publicación alcanzó miles de interacciones, motivo por el que no tardó en llegar a Jean Ferrari. Como es habitual, el directivo merengue también utilizó sus redes sociales para responder a Butrón y aseguró que tomará acciones legales por sus palabras.

“Leao Butrón ahora tendrás que responder por la vía legal todas tus afirmaciones, espero tengas los argumentos para sostener lo que escribes”, mencionó el mandamás crema, citando a Franco Velasco, Adrián Gilabert y Giancarlo Mandriotti, miembros del área legal de la institución crema.

Las publicaciones de Jean Ferrari y Leao Butrón en redes sociales. (Captura: X)

Es necesario mencionar que Gilabert también citó a Jean Ferrari y confirmó que no solo enviarán una Carta Notarial a Butrón. “No quedará en una Carta Notarial. Presentaremos una Querella y vamos a terminar con el mito del ‘club deudor’”, aseguró el directivo.

Jean Ferrari y el mensaje a Alianza Lima

Horas antes del cruce de palabras en redes sociales, Jean Ferrari, administrador provisional de la institución merengue, estuvo presente en la ceremonia donde habló sobre el último proyecto de su gestión. Eso sí, el directivo crema generó polémica luego de mandar un mensaje a su clásico rival.

“Tenemos un equipo profesional en la Liga de Voley y lo mínimo que podíamos tener es un campo propio, no alquilado como otros, con luz, a nosotros no se nos va la luz”, señaló el directivo.





