Intranquilo. Leao Butrón recibió un mensaje de despedida por parte de Alianza Lima en las redes sociales, confirmando la noticia de que no seguirá en el elenco íntimo con miras a la próxima temporada. El arquero nacional se mostró apenado por la decisión, la misma que -según indica- fue tomada por la actual administradora de la institución.

“Hablé con el Fondo Blanquiazul y me dijeron que Kattia Bohórquez está tomando las decisiones. No sé si está siendo asesorada. Me llamó hoy José Bellina, me comunicó que no iba a renovar, que es parte del plan que están llevando a cabo y es entendible. Quiero agradecer totalmente a todas las personas que me están escribiendo”, sostuvo el experimentado guardameta en diálogo con RPP.

Por otro lado, Leao Butrón también dio detalles sobre la decisión que Alianza Lima tomó de no continuar con Rinaldo Cruzado en el plantel, noticia que fue compartida por los dos jugadores mediante una llamada telefónica.

“Me llamó y me dijo que lo habían contactado hace cuatro minutos y yo le respondí que me habían llamado hace cinco”, agregó el guardameta en la entrevista que brindó una vez confirmada su salida de la institución. Como se recuerda, Leao Butrón vistió la camiseta de Alianza Lima en los años 2003, 2004 y luego retornó en el 2015 hasta finales del 2020. Por su lado, Rinaldo Cruzado militó por el equipo íntimo entre el 2002 y 2006 y luego regresó en el 2017.

Se acabó la amplia relación entre Alianza Lima y Leao Butrón

Leao Butrón disputó ocho temporadas en Alianza Lima, equipo al que llegó para convertirse en uno de los principales referentes actuales de los hinchas de la escuadra íntima, quienes le guardan gran cariño.

“Gracias por los 9 años de entrega y amor a la institución. Por los títulos nacionales del 2003, 2004, 2017, subcampeonatos del 2018 y 2019, donde fuiste pieza clave. Transmitiste seguridad en el arco y personalidad en cada partido. Muchos éxitos. Gracias, ‘viejo’”, fue el mensaje de la escuadra blanquiazul en sus redes sociales, en agradecimiento al tiempo que estuvo el portero en La Victoria.