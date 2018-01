¿Más lejos de Alianza Lima? Roberto Villamarín agradecido con elogios del entrenador de Atlas de México

Refugiado en el calor de la familia en Pisco y esperando la 'llamada ganadora' que le dé la chance de emigrar, Roberto Villamarín recibió la llamada de Depor para que responda a los elogios del técnico de Atlas, José Guadalupe Cruz, quien espera contar con él esta temporada. El jugador, que también es pretendido por Alianza Lima , pasó las pruebas y espera que todo se concrete pronto.

Depor lo contactó y le contó sobre los elogios del técnico de Atlas. Se sorprendió y al mismo tiempo se sintió halagado. "No sabía nada, pero es lindo que el entrenador se exprese así de uno. No sé que vaya a pasar porque a mi no me han llamado, pero me encantaría jugar allá", dijo.

Técnico de Atlas sobre Roberto Villamarín: "lo tendremos de regreso"

Roberto Villamarín tiene ofertas del fútbol peruano, una de ellas es de Alianza Lima, pero su representante es quien maneja el tema y solo espera que todo se resuelva pronto para poder unirse a la pretemporada del club que lo fiche. Recordemos que está como agente libre.

"Es otro fútbol"



Sobre su experiencia en México, donde pasó unas pruebas por una semana, Roberto Villamarín contó que fue "muy lindo". Desde la ciudad hasta los hinchas lo hicieron sentir cómodo. "Todo fue muy acogedor. No tuve tiempo de conocer mucho, pero me trataron muy bien".

Y acerca del trato con el entrenador de Atlas, 'Villa' contó que "el tipo de fútbol es diferente. Se juega con mucha potencia. Hay diferencias con la forma de jugar aquí porque, por ejemplo, me pedían jugar desde la mitad de la cancha, presionando. El técnico hablaba mucho conmigo para que encaje en su idea de juego. Fue una muy buen experiencia y sería agradable regresar", señaló.

Ni futuro, ni presente de la bicolor



Roberto Villamarín sabe que emigrar y consolidarse sería una buena vitrina para llegar a la Selección Peruana que actualmente cuenta con Aldo Corzo y Luis Advíncula. El lateral de 20 años no se ve como recambio generacional de ambos ni como parte del equipo. "Estará quien tenga que estar y yo voy a trabajar mucho para ser considerado", aseguró.

