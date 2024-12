Leonel Galeano, el nuevo defensor de Cienciano, compartió detalles sobre su salida de Melgar y explicó que no recibió ninguna oferta para continuar en el equipo rojinegro. El central argentino de 33 años llegó al cuadro arequipeño en 2022, tras su paso por Independiente, Aldosivi y Godoy Cruz de su país, así como también Rayo Vallecano de España y Curicó Unido de Chile. En el ‘Dominó' jugó un total de 101 partidos en tres temporadas y anotó 7 goles, ganando el Torneo Apertura en el mismo año de su arribo al cuadro sureño.

“Con Melgar no hubo propuesta de renovación. La idea era en un principio ver qué era lo que pretendía el club, y al no manifestar la intención de renovación, empecé a buscar nuevos lugares, no esperar a ver qué sucedía con el club en sí iban a querer hacerla, efectuar la renovación o no. Mi idea era tomar una decisión dentro de todo rápida por el hecho que yo estuve tres años en Arequipa y tenía muchas cosas en la casa, era todo un tema de la mudanza y demás”, comentó Galeano en Radio Ovación.

El defensor argentino expresó su sorpresa por la forma en que se dio su salida de Melgar, señalando que no fue informado claramente sobre su futuro en el club. “Un poco me sorprendió, no esperaba que se manejen así. No sé si sorprender es la palabra porque uno en el fútbol sabe que está de paso, que suceden estas cosas, que se terminan los ciclos, las etapas, pero quizá la forma en que se manejaron no fueron las adecuadas a mi manera de ver. Uno puede tomar esta decisión que no siga alguien en el plantel, pero lo importante, la idea es que se comunique. Esto no sucedió. Yo hasta el último momento estaba viendo qué sucedía conmigo, con la posibilidad de seguir o no, pero no esperé a que me lo dijeran o comunicaran, sino que ya empecé a buscar nuevas alternativas”.

A pesar de la forma en que terminó su vínculo con Melgar, Galeano se llevó grandes recuerdos tanto del club como de la ciudad de Arequipa. “Es un club lindo, ordenado. La gente siempre me mostró el apoyo, el cariño, así que los recuerdos tanto de la ciudad como del club van a ser muy buenos, muy lindos. Me quedo con muchas cosas lindas que hemos pasado”, expresó.

Finalmente, el defensor cerró su etapa en Arequipa con una reflexión sobre su tiempo allí y su futuro. “Mi estadía ahí fue muy grata, estuve muy contento el tiempo que estuve tanto yo como la familia, pero ya está, ya es parte del pasado, de lo que pasó en mi carrera y vamos ahora a apuntar a este nuevo desafío que es muy importante y en lo personal es muy lindo para mí”.

Leonel Galeano dejó Melgar y se unirá a Cienciano. (Foto: Melgar)

Galeano y su llegada a Cienciano

Leonel Galeano habló sobre su fichaje por Cienciano, explicando cómo se dio la oportunidad de unirse al club. “En el medio de todo esto surgió lo de Cienciano que pude tener una charla con los directivos, con Cristian Díaz. Me hablaron del club, del proyecto y me venía bien en lo personal y me gustó la idea del proyecto, así que la decisión fue fácil de tomar”.

Sobre la altura de Cusco, Galeano reconoció que se enfrentará a un reto adicional, pero confía en su capacidad para adaptarse. “He ido a jugar varios partidos, sé cómo manejarlo el tema de la altura y demás. Sí hay unos metros más. Los primeros entrenamientos sé que van a costar un poco, pero después se va a ir regularizando todo. En cuanto a eso, nosotros como plantel, como equipo tenemos que sacar ventaja y tenemos que ser fuertes de local para hacernos fuerte en el torneo local”.

Finalmente, el defensor se refirió a la historia de Cienciano en la Copa Sudamericana, destacando la alta exigencia del club y su deseo de cumplir con las expectativas. “Lo tengo bien claro. Sé que es un club que la gente exige, demanda al hecho de haber tenido títulos. La idea es hacer un buen papel. Por lo que tengo entendido, se está armando un buen proyecto para eso, para pelear, para hacerse fuertes. Sé al lugar que llego, la exigencia que demanda. Vamos a tratar de dar lo mejor, día a día, partido a partido para que las cosas salgan y podamos estar lo más arriba”.





