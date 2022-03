Cienciano regresó 13 años después a la Copa Sudamericana con un duelo lleno de emociones ante Melgar. Los hinchas del conjunto imperial gozaron la oportunidad de ver nuevamente en escena al equipo de sus amores en el torneo continental. Sin embargo, uno de los futbolistas más elogiados por la afición del ‘Papá' fue sin duda Josué Estrada, quien anotó el gol del empate en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Tras disputar tres temporadas seguidas con UTC, el lateral nacional cambió de aires para asumir nuevos retos en Cusco. Tras su buena actuación en el cotejo ante el ‘León del Sur’, Josué Estrada conversó con Depor para contarnos cómo se vivió el regreso de Cienciano al certamen, qué objetivos tiene el club para este año y qué metas espera cumplir en los próximos meses.

Sobre el regreso del ‘Papá'

Desde el 2009 Cienciano no disputaba la Copa Sudamericana y, según el lateral derecho, el equipo esperó con muchas ansias este momento. Asimismo, reveló que quedaron totalmente sorprendidos por el buen juego de Melgar: “Creo que nosotros hemos llegado de la mejor manera. Sabíamos que era una cuestión bastante grande jugar la Copa Sudamericana, más aún con lo que logró el club antes. Creo que al principio nos sorprendió cómo nos jugó Melgar, pero lo supimos contrarrestar. Las estadísticas mostraron que tuvimos casi todas las opciones de ataque”.

Del mismo modo, Josué Estrada se refirió a su gol en el duelo ante ‘El León del Sur’, con el cual el ‘Papá' aún tiene vida en la llave que se definirá el próximo martes 15 de marzo en el Estadio Monumental de la UNSA. “Siempre que se me da la oportunidad por practicar los remates a largas distancia, lo hago. No es sorpresa para mí, ya que siempre lo hice desde que llegué aquí a Cusco. Ahora que se ha dado, espero volver a tener oportunidades como esta”, explicó.

Su relación con Gerardo Ameli

Estrada fue anunciado a principios de año como uno de los flamantes fichajes de Cienciano para asumir el torneo nacional y la Copa Sudamericana. Sin embargo, el hombre clave en esta operación fue su técnico, Gerardo Ameli, quien lo contactó para que sea parte de su proyecto en el cuadro cusqueño.

“Con Gerardo yo trabajé en UTC en el 2019. Desde ese entonces, tenemos buena comunicación. A fines del año pasado él me contactó y hablamos sobre el proyecto. Conozco a la gran mayoría de los que están aquí. Me convenció el hecho de estar en un gran equipo como Cienciano. Actualmente me siento bien y tranquilo, con las ganas de poder hacer y dejar una huella en Cusco”, mencionó.

Un nuevo reto ante la ‘U’

Una vez terminado el duelo ante Melgar, Josué Estrada reveló que todo el plantel empezó a planificar lo que será el duelo ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Asimismo, aseguró que son conscientes de que pueden salir victoriosos ante los dirigidos por Álvaro Gutiérrez.

“Apenas terminó el partido contra Melgar empezamos a pensar en el duelo ante Universitario. Gerardo piensa mucho en la táctica y nos presiona para ya pensar en el próximo duelo. Ahora solo hicimos un trabajo de recuperación, pero ya mañana estaremos pensando en lo que haremos contra la ‘U’. Físicamente estamos bien y somos conscientes que podemos ganar el partido”, dijo.

Del mismo modo, el lateral de 27 años considera que ya cuenta con la suficiente madurez personal y profesional para jugar fuera de nuestras fronteras. Sabe que estar en Cienciano le ayudará a lograr tal objetivo, por algo fue el cuadro que más jugadores exportó en el 2021.

“Yo me siento bastante maduro y fuerte mentalmente como para poder salir del país. Primero representar al Perú en el país que me toque. Espero eso con muchas ansias, al igual del hecho que estar en la Selección. Trabajo mucho para poder sentirme bien conmigo mismo y demostrar lo que puedo hacer”, reveló.

Sueña con la Selección Peruana

Como bien sabemos, en febrero del 2020, el jugador de Cienciano recibió su primer llamado a la Selección Peruana para un microciclo con miras a la tercera fecha de Eliminatorias Qatar 2022. Por ello, el defensor sabe que forma parte del universo de jugadores de Ricardo Gareca, por lo que asegura que viene trabajando para la tan ansiada convocatoria.

“Yo físicamente me encuentro muy bien para poder estar. He trabajado todo este tiempo pensando la opción de estar en la Selección Nacional. Es un clavito que tengo que sacármelo de la cabeza, por el hecho de demostrarme a mí lo que puedo hacer. Me siento preparado, pero eso ya es cuestión del comando técnico de ver a quién convoca”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR