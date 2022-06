Aunque la dolorosa eliminación de la Selección Peruana frente a Australia en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022 siga siendo muy reciente, ahora toca mirar lo nuestro. Acabado el sueño mundialista, la Liga 1 se reanudará este fin de semana, con el agregado de que el segundo periodo del mercado de pases está abierto (desde el 13 de junio hasta el 10 de julio). Así, hacemos un repaso por los principales pendientes de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Melgar, los llamados a pelear el segundo torneo del año.

A partir del lunes, los clubes pueden hacer ya nuevas incorporaciones, de acuerdo a las necesidades de cada plantel. En algunos casos, se necesita reforzar más sectores que en otros. Por ello, en Depor quisimos hacer un breve recuento de lo necesitan los principales equipos (Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Melgar) para el final del Apertura (faltan tres fechas) y la segunda parte del campeonato.

El elenco ‘Dominó' es el puntero del torneo, tiene grandes opciones de ganar el Apertura y sueña con pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana (enfrentará a Deportivo Cali el 29 de junio y 6 de julio). Por su parte, Alianza Lima se aferra a la posibilidad de salir campeón al estar a cinco puntos de la escuadra arequipeña. El mismo sentir lo tiene Sporting Cristal; mientras que Universitario, sin chances de levantar el Apertura, espera seguir en los puestos de arriba.

Alianza Lima

Si bien aún sueñan con el título del Apertura (marchan terceros a cinco puntos de Melgar), Alianza Lima ya está viendo qué necesita de cara al Clausura. El plan del cuadro íntimo es traer un central de afuera y un delantero nacional para que acompañe a Hernán Barcos. Para liberar un cupo de extranjero, el cuadro victoriano contemplaría no renovarle a Edgar Benítez (su contrato acaba fin de mes), además estarían pensando en prestar al ecuatoriano Darlin Leiton, quien con 21 años solo ha tenido cinco partidos en el campeonato.

Mientras que la llegada de Paolo Guerrero parece diluirse con el paso del tiempo. El ‘Depredador’, que se encuentra en Brasil, habría mostrado cierto interés por Alianza Lima, pero aún no hay nada concreto por parte de la dirigencia ‘íntima’. La prioridad es buscar otro ‘9′ nacional, en caso no logren concretar con alguna opción, el nombre del excapitán de la selección podría volver a la palestra.

Universitario de Deportes

En tienda de Universitario, los cambios arrancaron hace una semana con movidas en el banquillo. Manuel Barreto fue presentado como director deportivo, y este jueves -a través de sus redes sociales, informó el lunes 20 de junio presentará a su nuevo entrenador, quien sería el argentino Carlos Compagnucci (el estratega vuelve a Ate tras 17 años). Con esta movida, Jorge Araujo pasará a dirigir la reserva del conjunto ‘crema’.

Por el lado del plantel, la dirigencia no estaría del todo contenta con el rendimiento de los extranjeros esta temporada, por lo que estarían viendo la idea de rescindirles el contrato a algunos, entre ellos Hernán Novick y así buscar un nuevo ‘10′. A pesar de que el año pasado fue uno de los mejores jugadores del equipo (anotó nueve goles y cinco asistencias), sus recientes lesiones y pocos partidos (solo seis en la temporada) habrían inclinando a la administración contemplar dicha decisión.

En tanto, Federico Alonso ha recibido ofertas de afuera y podría no continuar en el equipo, dejando así una plaza de extranjero y un puesto en la defensa. Estas ideas son de la dirigencia y podrían cambiar o reafirmarse a partir del lunes, cuando se presente al nuevo entrenador. Y es que el nuevo DT puede darles el respaldo y más tiempo a los jugadores extranjeros.

Sporting Cristal

Aunque puedan tener ciertos errores en defensa, el principal problema de los últimos meses en el cuadro ‘rimense’ es la delantera. Luego de la salida de Jhon Jairo Mosquera, quien no demostró sus pergaminos y experiencia (no marcó ni un gol en seis partidos) los ‘celestes’ urgen buscar un nuevo ‘9′. Esa sería la prioridad de Cristal, un atacante que acompañe a Irven Ávila y Percy Liza.

Por otro lado, en cuanto a renovaciones, Yoshimar Yotún tendría todo listo para quedarse hasta fin de año en el equipo. Si bien solo firmó por tres meses, pensando en volver a emigrar, no ha tenido alguna oferta concreta, por lo que su interés de ahora es seguir en el Rímac y pelear el campeonato, incluso se dice que ya habría un acuerdo de palabra. En el caso de Christofer Gonzáles, que fue vinculado con Rosario Central, no saldría de momento del equipo al no recibir una oferta favorable para el club.

Melgar

La partida de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia (se quedará hasta finalizar los octavos de la Sudamericana) supondrá una gran baja para Melgar, por lo que el primer ‘refuerzo’ sería en el banquillo. Asimismo, pese a que el plantel pasa por un gran momento, el ‘Dominó’ podría reforzarse su ataque, pensando en la definición contra Deportivo Cali y lo que resta de temporada.

Si bien Bernardo Cuesta es el máximo goleador de la ‘Suda’(seis goles) y uno de los ‘artilleros’ de la liga (seis goles), el capitán de Melgar suele salirse del área y jugar por fuera en algunos cosas, al igual que Luis Iberico. Esto podría hacer que el elenco arequipeño busque un delantero referencial de área para generar mucho mayor peligro en sus compromisos.

