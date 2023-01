Este sábado ha sido un día muy movido en la Liga 1, pues ocho clubes, entre los que destacan Alianza Lima y Universitario de Deportes, se manifestaron en contra de la postura de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y le exigieron desistir de su medida cautelar respecto a los derechos de transmisión del torneo (ver comunicado de dichas instituciones). No obstante, la respuesta del máximo ente rector del fútbol peruano no tardó en llegar.

A través de un comunicado en sus medios oficiales, la FPF dio a conocer su punto de vista y recalcó algunas aristas a tomar en cuenta en esta disputa. El más importante es el que señala que ninguno de los clubes que están del otro lado (tienen vínculo con Consorcio Fútbol Perú) –Alianza Lima, Universitario, Cienciano, Melgar, Sport Boys, Deportivo Binacional, Deportivo Municipal y Cusco FC– están impedidos de transmitir sus partidos de presentación a través de GOLPERU, ya que no forman parte de algún torneo organizado por la Federación.

“La FPF, poseedora de los derechos de transmisión de las competiciones que organiza según su estatuto y de acuerdo con las disposiciones de la FIFA y la CONMEBOL, presentó una demanda contra el Consorcio Fútbol Perú (CFP) y cualquier tercero vinculado a dicha organización. Producto de esta demanda, el Séptimo Juzgado Civil Comercial de Lima ordenó una medida cautelar que suspende cualquier contrato o acto jurídico sobre los derechos de transmisión audiovisual, justamente, de las competiciones que organiza la FPF y que no tengan su consentimiento. De esta manera, cualquier partido que no sea organizado por la FPF, como por ejemplo los partidos amistosos de presentación, no tienen ningún impedimento para ser transmitidos”, señala en un primer punto de dicho comunicado.

Comunicado de la FPF a Alianza Lima, Universitario y otros seis clubes. (Imagen: FPF)

Además, la FPF precisó que Carlos A. Mannucci, Universitario de Deportes y Deportivo Municipal son las únicas instituciones que tienen carta libre para seguir transmitiendo sus partidos por el Consorcio Fútbol Perú hasta el 31 de diciembre del 2025, tal como lo señala el contrario que tienen con la empresa.

“La FPF reafirma su decisión de respetar la vigencia de los contratos que los clubes suscribieron con el CFP con anterioridad al 2019. Por ello, los clubes C.A. Mannucci, Sport Boys Association, Universitario de Deportes y Centro Deportivo Municipal son los únicos con el consentimiento de la FPF a continuar transmitiendo sus partidos oficiales de la Liga1 Betsson 2023 a través de la señal del CFP, hasta el 31 de diciembre del 2025″, añaden.

“(...) El nuevo modelo centralizado, avalado por la FIFA y CONMEBOL, más allá de un crecimiento económico progresivo para todos los clubes, prioriza el desarrollo deportivo e integral de la Liga 1 y todos quienes la componen, eliminando antiguas prácticas poco saludables, tales como negociaciones independientes y ocultas de representantes de clubes con un operador; esto, a la luz de los hechos, no proyectó en las instituciones ningún crecimiento tangible; por el contrario, retrasó el desarrollo del fútbol profesional en el Perú como se ha puesto de manifiesto en muchos resultados deportivos en las competiciones”, cierran.





