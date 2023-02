Este miércoles 8 de febrero, representantes de Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Cusco FC y Binacional acudieron a la Videna de San Luis para tener una segunda reunión con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con la finalidad de resolver las diferencias que existen por los derechos de transmisión de la Liga 1. No obstante, horas después, se pudo conocer que el máximo ente del fútbol nacional no aceptó la propuesta de los clubes, motivo por el que, mientras se llega a un acuerdo, los partidos de estas instituciones no podrán ser transmitidos por ninguna televisora.

Como se recuerda, las seis instituciones se reunieron este martes 7 y miércoles 8 junto a los directivos de la FPF. ¿El objetivo? Poder llegar a un acuerdo para iniciar su participación en el campeonato nacional 2023. Pese a que hubo una mesa de diálogo, algo que buscaban ambas partes durante estos últimos días, las conversaciones no llegaron a buen puerto.

Según informó RPP Deportes, la Federación Peruana de Fútbol no aceptó la propuesta de los seis clubes, los cuales buscaban que el máximo ente del fútbol nacional desista de la medida cautelar. Ante ello, ningunos de sus encuentros, programados para la fecha 4 del Torneo Apertura, no podrán contar con transmisión televisiva.

Los representantes de las instituciones no declararon tras abandonar la Videna de San Luis. Asimismo, ninguno de los equipos se ha pronunciado a través de las redes sociales, motivo por el que aún no se conoce si se presentarán o no a sus duelos de este fin de semana.

La publicación de RPP sobre la reunión de los clubes opositores y la FPF.

Es necesario mencionar que los directivos de Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Cusco FC y Binacional volverán a reunirse esta noche en un hotel, con el objetivo de tomar una decisión. Es muy probable que en las próximas horas brinden un comunicado en conjunto para dar a conocer su posición de cara a la cuarta jornada de la Liga 1.

La postura de Oblitas sobre el conflicto por derechos de TV

“Cuando este tema pasó a interlocutores de leyes, escapó totalmente a la parte deportiva. Yo tengo una opinión al respecto y mi manera de colaborar con la Federación Peruana de Fútbol es decir lo que piense sobre este tema pero dentro de la interna de la Videna”, sostuvo Juan Carlos Oblitas, en diálogo con Willax Deportes.

Juan Carlos Oblitas reconoció que era constantemente consultado por su postura, pero prefiere dar a conocer su punto de vista de manera interna, lo que -espera- pueda servir para que las partes lleguen a un acuerdo que deje de afectar el desarrollo del campeonato local. La fecha 4 de la Liga 1 está programada para este fin de semana.

“Pueden repasar mi trayectoria y jamás he salido a hablar del sitio en donde estoy, jamás. Yo soy crítico de todo y, principalmente, de mi trabajo, pero cuando tengo que dar mi opinión, la tengo que dar de manera interna. Yo no tengo por qué salir para despotricar o incendiar la pradera, eso quiero que entiendan”, acotó el ‘Ciego’.





