Después de un gran susto, las cosas vuelven a ponerse en su lugar. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, aseguró que, luego de una larga reunión con el Premier, Walter Martos, y el presidente del IPD, Gustavo San Martín, se decidió reiniciar el campeonato desde la Fecha 7.

“Ayer en horas de la tarde tuvimos una reunión muy importante con Walter Martos y Gustavo San Martín y con la parte técnica de casa una de las instituciones. Hemos decidido que se va a reanudar el campeonato desde la Fecha 7. Nos falta completar la documentación necesaria para que en las próximas horas se pueda anunciar el día en el que se reiniciará la Liga 1″, señaló Agustín Lozano a Depor.

Lozano también se refirió al gran grado de responsabilidad que deberán tener los jugadores de la Liga 1 para seguir al pie de la letra los protocolos establecidos, cuando se reinicien los enfrentamientos.

“Ahora son mas rigurosos los protocolos porque todos los que están inmersos en el fútbol tenemos que cumplir las reglas que se han impartido en el protocolo de seguridad. Por lo tanto, un jugador tiene que cumplir con los lineamientos. Si se salen de ese camino y no cumple con los protocolos no está preparado para asumir este tipo de vida con controles estrictos y no debería participar de este campeonato”, señaló.

Liga 1 regresa: Gobierno dio luz verde para la reanudación del certamen

La Liga Profesional de Fútbol informó este miércoles que existe un acuerdo para la reanudación del Torneo Apertura, certamen de la máxima categoría del balompié nacional.

“En importante reunión con el Premier Walter Martos, el Presidente del IPD, Gustavo San Martín y el Presidente de la FPF, Agustín Lozano, el fútbol profesional obtuvo el permiso para reanudar su desarrollo. En los próximos días se anunciará la programación”, se lee en las cuentas del campeonato peruano en redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol en casa: ejercicios para mejorar tu coordinación y control del balón