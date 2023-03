El panorama de la Liga 1 es cada vez más complejo, debido al conflicto que existe entre los clubes y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos de transmisión. Precisamente el presidente del máximo ente rector del fútbol peruano, Agustín Lozano, conversó este viernes con RPP y dio detalles sobre lo que se ha venido especulando durante los últimos días, respecto a un cambio en el reglamento del campeonato.

El mandamás de la FPF aseveró que en horas de la mañana el directorio tuvo una reunión para tocar este asunto, pero fue cauteloso en anunciar dichas modificaciones, alegando que la Liga 1 será la encargada de hacerlo. “Hemos estado en directorio desde las 8:00 a.m. y en el transcurso de las horas se van a dar a conocer algunas modificaciones. Prefiero que la Liga 1 sea la encargada de informar”, manifestó al respecto.

Un punto delicado sobre estas posibles variaciones en el reglamento del torneo tiene que ver con la opción de que algún club, en su posición de no acatar el nuevo modelo de transmisión de la FPF –que supone el no ingreso de ‘1190 Sports’ a los escenarios deportivos–, pierda por ‘walkover’. Agustín Lozano fue enfático en afirmar que no será así. “No hay posibilidad de que en caso un equipo no respete el tema de los derechos de transmisión pierda por ‘walkover’”.

En otro momento de la entrevista con la citada radio, Lozano manifestó que la última palabra sobre las sanciones a los clubes la tendrá la Liga 1 y no la FPF. “La Liga 1 considerará las sanciones a los clubes que no cumplan con el tema de los derechos de transmisión y la FPF va a ser respetuoso de eso”, añadió.

“El modelo que propone la FPF trata con mayor respeto y consideración a los clubes. No solo se ofrecen mejores condiciones económicas, sino que se garantizan mejores resultados a mediano y largo plazo”, dijo el presidente de la FPF al defender el modelo de negocio que propone junto a ‘1190 Sports’.

La Liga 1 sufrirá algunas modificaciones en su reglamento. (Foto: Liga 1)

Sobre el allanamiento de la Fiscalía en la Videna

Como se recuerda, durante la mañana del último jueves la Fiscalía de la Nación allanó las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en el marco de la investigación que tiene a cargo en contra de Agustín Lozano y su directorio en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por el supuesto delito de organización criminal. Al respecto, el presidente de la FPF dio los primeros alcances de los sucedido.

“El día de ayer me avisaron que Fiscalía había llegado a Videna, me trasladé inmediatamente para brindarle todas las facilidades a las autoridades y no solo mi persona, si no todos los directivos que estuvieron colaboraron para darle toda la información al Ministerio Público. La FPF el día viernes había enviado toda la información solicitada, el día lunes fueron a entregarlo físicamente. Según la información, no se había entregado toda la documentación porque era bastante voluminosa”.

“Eran los estados financieros desde el 2018 y es una información bastante voluminosa. El departamento legal había pedido quince días para entregar esta información, pero la Fiscalía consideró que era apremiante entre otra documentación más. La decisión que ejecutó la Fiscalía la tenemos que respetar y colaborar, cualquier cosa que requieran vamos a tratar de atenderlos”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.