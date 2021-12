La Liga 1 de 2022 está próxima a comenzar, pero varios equipos aún no tiene sede confirmada para lo que será la competencia en el fútbol peruano. Carlos A. Mannucci es uno de ellos, luego de que Raúl Lozano confirmara que el estadio Mansiche no podrá ser usado por el cuadro tricolor.

“El campo del estadio Mansiche es un dolor de cabeza de toda la vida. Siempre hemos tenido problemas para usarlo. Lo lamento, pero no vamos a arrancar la Liga 1 en ese escenario”, sostuvo el presidente de uno de los conjuntos que representa a Trujillo en la Primera División.

Por otro lado, el máximo representante de Carlos A. Mannucci alzó su voz de protesta contra las autoridades locales, a quienes señaló de exteriorizar el problema que poseen con él y, con ello, terminar perjudicando al pueblo amante del fútbol que reside en el norte del país.

“A las autoridades les digo que no le están haciendo daño a Raúl Lozano, les están haciendo daño a los trujillanos que quieren ir al estadio Mansiche. No puede ser que por la inacción de personas no puedan iniciar los trabajos en el estadio para ponerlo a punto”, agregó el directivo carlista.

Cabe destacar que Carlos A. Mannucci ya tiene listo el plan ‘B’, por lo que el plantel principal ya anda haciéndose la idea de acoplarse al cambio de domicilio para poder recibir a sus rivales; por lo menos, en las primeras jornadas del certamen local.

“El campo del estadio de Guadalupe está en proceso de mejoría. El gerente deportivo ya conversó con las autoridades de la localidad para poder hacer uso del mismo. La realidad más cercana es que la presentación y las primeras actividades del año serán ahí”, finalizó.





