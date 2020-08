El miércoles pasado, Carlos A. Mannucci logró vencer al expuntero de la tabla de posiciones, Alianza Universidad, y se quedó con los tres puntos de la jornada 7. El encargado de anotar el único tanto del encuentro fue Diego Guastavino, que llegó con el gol a los 81 minutos de juego.

En conversación con Movistar Deportes, Pablo Peirano, técnico de Calos A. Mannucci habló sobre el reinicio del campeonato y aplaudió la decisión de que todos los partidos se jueguen en la capital, debido al buen estado de las cachas.

“En general me pareció muy buen, me pareció que los equipos están listos para competir y con respecto a que se juegue solo en Lima me parece muy bien por los campos de juego que están en perfecto estado, todos estamos compitiendo en igualdad de condiciones”, señaló el técnico.

“Que haya buenos campos te permite elaborar estrategias y juego. La precisión se hace más rápida en defensa-ataque, ataque-defensa. Solo hay que prepararse, trabajar y competir el fin de semana”, continuó el estratega.

Cabe precisar que con el resultado, Carlos A. Mannuci se ubicó en el puesto 10 de la tabla de posiciones del Apertura con nueve unidades acumuladas, luego de dos victorias, tres empates y dos derrotas, a lo largo de las 7 fechas jugadas.

Los dirigidos por Pablo Peirano volverán a las canchas el miércoles 11 de agosto para enfrentar a Deportivo Llacuabamba. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau, a parti de las 11:00 a.m. y será transmitido por la señal de GOLPERU.

