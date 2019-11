La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol declaró infundado, en segunda instancia, el reclamo de San Martín en el choque que protagonizó con Unión Comercio por la fecha 5 del Torneo Clausura, en el que cayeron por (2-1), donde los albos señalaron la falta de personal médico en el equipo visitante. La Universidad presentó pruebas de documentación falsa presentada por el club pero la CJ determinó que fueron presentadas de manera extemporánea.

“Es chocarse contra un muro inmenso de corrupción de mafia, ya no sé qué decir, es increíble que tengamos una Comisión de Justicia a la que no le dé la gana de valorar documentos falsificados y dirigentes que actúan de una manera nefasta”, dijo Álvaro Barco al conocer el fallo en segunda instancia. “La resolución es inaceptable, no puedo creer que esta gente no pueda valorar la falsificación de documentos en esta época que la corrupción nos está copando la cabeza, que hayan tenido que recurrir a una leguleyada", añadió molesto.

El gerente de la Universidad San Martín explicó que la CJ expuso que las pruebas presentadas por el club se hicieron de manera extemporánea: “Increíble que apoyen a un club que ha hecho las cosas de manera ‘trucha’, no se puede aceptar en el fútbol profesional, pero da muestras de la calidad de personas que hay allí dentro”.

“Yo me atreví a traer un perito judicial porque ya el secretario general estaba advirtiendo a la Comisión de Justicia que nosotros no podíamos valorar boletas fraudulentas. Por eso hemos presentado peritos que de forma concluyente afirman que son documentos falsificados”, agregó Álvaro Barco.

San Martín ahora ampliará la demanda ante la Comisión de Ética de la FPF. “oy a denunciarlos y voy a tratar de eliminar a esta gente. No puede ser posible que la documentación falsa sea válida en el reglamento”, finalizó el dirigente.

