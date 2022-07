Con Buonanotte no solo llega un refuerzo para Sporting Cristal, sino también un jugador con amplio recorrido y experiencia, que paseó su fútbol por el Málaga y Granada de España, el AEK Atenas de Grecia y fue campeón de los Juegos Olímpicos Pekín 2008 con la selección argentina, cuando un joven Lionel Messi empezaba a escribir su historia como el mejor del mundo. A raíz de eso, recordamos los extranjeros de ‘peso’ que llegaron a la Liga 1 en los últimos años y dejaron huella.

1. ‘Pirata’ de corazón enorme

Al goleador histórico de la Copa Sudamericana le dijeron ‘no’ cuando tocó las puertas del fútbol peruano por primera vez el año pasado. Con 37 años entonces, recibió una respuesta negativa pese al extenso CV que poseía: jugó en Racing, Guaraní, Huracán, LDU de Quito, Palmeiras, Gremio, Vélez, Cruzeiro, Atlético Nacional. Un trotamundos de la cabeza a los pies que jugó con Lionel Messi en las Eliminatorias Brasil 2014. Su edad no convencía, pero Alianza Lima se la jugó y lo fichó. Cuando llegó, pasó desapercibido. Ni siquiera los pergaminos de su trayectoria llamaron la atención. Era un veterano más de los muchos que pasan por aquí; aunque la historia fue otra. Salió campeón nacional el 2021 y terminó como goleador.

Dicen sus compañeros más cercanos que el ‘Pirata’ es un caballero dentro y fueras de las canchas. No toma, no fuma, no va a fiestas y es de esos ‘9′ que predican con el ejemplo, aquellos que dejan enseñanza a la generación que viene detrás. Y cuando está a su alcance ayudar al necesitado, lo hace. Le compró un departamento a su niñera y sus cuatro hijos en Comas. Un gesto que pocos futbolistas profesionales tienen. Así es Barcos, un ‘Pirata’ con un corazón enorme.

Hernán Barcos revela su reacción al conocer que River Plate será rival de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

2. El ‘Pájaro’ mundialista

En la historia de nuestro fútbol pocos son los extranjeros mundialistas que llegaron para dejar huella. Y Édgar Benítez es uno de ellos. Un paraguayo polifuncional, completista y profesional. Nacido en Repatriación, un pueblo ubicado a 190 kilómetros de Asunción, donde la principal actividad económica es la agricultura. Un trabajo laborioso que Benítez aprendió desde chico y lo replicó en la cancha. Creció así y lo demostró en los equipos donde jugó: Libertad, Pachuca, Cerro Porteño, Toluca, Querétaro FC, entre otros. Siempre con esa profesionalidad escondida y ese don de líder que pocos futbolistas desarrollan.

Llegó a Alianza Lima con una trayectoria limpia, sin escándalos ni indisciplinas. No toma, tampoco fuma ni tiene vida nocturna. Lo que sí tiene es la capacidad para presumir de haber jugador una Copa del Mundo. En Sudáfrica 2010, el ‘Pájaro’ voló alto y llegó hasta los cuartos de final con Paraguay. Cayó ante la asombrosa España que enamoró al mundo con el ‘tiki-taka’ y alzó el título ese año. Benítez debutó con su selección en un partido de Eliminatorias ante Perú (2008) y en ese mismo duelo le quitaron un gol para dárselo a Óscar Cardozo. Un hecho que recordará por siempre.

Alianza Lima anunció que Édgar Benítez no continuará en el club para el Clausura. (Foto: Liga 1)

3. Montaño batió al ‘Mono’ Burgos

En la Copa América de 1999, Colombia tuvo entre sus filas a un talento de piel morena que con solo 16 años llamó la atención de todos. Era Johnnier Montaño, quien la rompió en aquel torneo y hasta se dio el lujo de hacerle un gol a la poderosa Argentina del ‘Mono’ Burgos, Javier Zanetti, Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorín y Martín Palermo. Ese partido terminó 3-0 a favor de los ‘cafeteros’, que ofrecieron una exhibición de fútbol en Luque, Paraguay, y pasaron primeros de grupo con puntaje perfecto. Fue el despegue de Montaño, un volante talentoso, técnico y calidoso. Al año siguiente se fue al Parma con solo 17 años y paseó su fútbol en equipos como Hellas Verona, Piacenza y Parma (otra vez).

Con ese CV, Montaño llegó en 2007 al Sport Boys. Allí la rompió con su juego, su cambio de ritmo y el arte del engaño. Alianza Lima se fijó en el colombiano y lo fichó para el año siguiente. Se puso la camiseta ‘grone’ hasta 2010, pero debido a su sobrepeso ya no pudo destacar como anteriormente lo hacía. A pesar de eso, el colombiano siempre fue bien recibido por los rosados y blanquiazules.

Johnnier Montaño quiere triunfar en Alianza Lima (Foto: Peru.com)

4. Saritama, el último ‘10′

Saritama es de los pocos ‘10′ ecuatorianos de la vieja escuela. Un volante distinto, de esos que el fútbol moderno va olvidando poco a poco hasta la extinción. También polifuncional, porque en su carrera llegó a jugar de ‘5′ y de ‘8′; es decir, un todoterreno. Llegó a Alianza Lima en 2004 y quedó impresionado del Perú. ¿La razón? La pasión con la que el hincha blanquiazul siente y vive el fútbol aquí. Pero en ese entonces no era tan laureado como lo fue en su segunda etapa en Perú. Y es que ‘Sari′ formó parte del combinado tricolor que jugó el Mundial Alemania 2006, alcanzando los octavos de final. Curtido por la experiencia de jugar una Copa del Mundo, volvió un año después a La Victoria en su mejor momento: mundialista y titular en Ecuador. “Había como diez reporteros esperándome en el aeropuerto cuando llegué. Es impresionante”, dijo el último ‘10′.

Luis Saritama. (Foto: El Comercio)

5. El ‘Tanque’ salvador

Cuando a Pedro Troglio le preguntaron por Germán Denis, no lo pensó dos veces y le dijo a los dirigentes: “Llévenlo, es un señor”. Quizá fue eso lo que necesitó la ‘U’ en la segunda mitad del 2018. A un equipo que estaba en UCI llegó un señor dispuesto a ser el salvavidas. Y el ‘Tanque’ lo entendió todo. Si bien estaba al límite de su carrera con 37 años, Denis aceptó jugar en el cuadro merengue con un sueldo acorde a lo que el club le podía pagar, no lo que su CV exigía. El argentino había pasado por Quilmes, Arsenal, Colón, Independiente, Napoli, Udinese, Atalanta y Lanús. Además, jugó al lado de Lionel Messi en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010 y debutó en su selección nada más y nada menos que reemplazando a Carlos Tévez, en 2007.

El ‘Tanque’ fue la medicina que la ‘U’ necesitó aquella vez. Hizo gala de su habilidad de líder para contagiar al grupo y salvar el descenso. Además, se quedó hasta agosto del 2019, cuando a su casa llegó la llamada del Regina. El ‘9′ supo entonces que su tiempo en Ate había culminado y regresó a Italia para continuar su carrera, dejando un ambiente de gratitud eterna de parte del hincha merengue, quien tiene en el recuerdo al goleador argentino.

German Denis anotó el 2-1 para Universitario

6. El ‘Paragua’ olvidado

Por las filas de Universitario también pasó Miguel Ángel Benites. Quizá el hincha reciente no lo recuerda, pero el delantero fue de los pocos mundialistas que llegaron al fútbol peruano. Jugó en Atlético de Madrid, Almería, Espanyol y Olimpia antes de llegar a la ‘U’. Incluso, disputó el Mundial de Francia 1998 y fue campeón de la Copa Libertadores 2002 con Olimpia. Era un atacante veloz, movedizo, que buscaba el espacio para sacar provecho en el uno contra uno. A pesar de su trayectoria, el ‘Peque’ no pudo lucirse en el torneo local y salió por la puerta falsa del club.

7. ‘Academia’ con garra

Uno de los fichajes estelares del 2019 fue la llegada de Egidio Arévalo Ríos, el uruguayo pupilo de Óscar Washington Tabárez y compañero de Luis Suárez y Edinson Cavani. Finalizó en el cuarto lugar del Mundial Sudáfrica 2010 y alzó la Copa América 2011 con los ‘charrúas’. Sin duda, un lujo tenerlo en el fútbol peruano. Sin embargo, el mediocentro aterrizó en Municipal sin imaginar que los problemas económicos y la poca infraestructura del club le haría cambiar de opinión meses después. Se quedó hasta mayo, jugó solo 13 partidos y salió en la primera oportunidad que tuvo. Nadie supo nada, así que el club aclaró su situación en un comunicado que el uruguayo estaba de “licencia”. Días después, fichó por Universidad de Tamaulipas de México.

Egidio Arévalo Ríos llegó a Deportivo Municipal como flamante refuerzo para la Liga 1. (Foto: Francisco Neyra)





