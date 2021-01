La temporada pasada, Alianza Universidad arrancó con todo su participación en la Liga 1, liderando la tabla de posiciones del Torneo Apertura por varias fechas consecutivas. Sin embargo, con el pasar de las jornadas, las lesiones, la pérdida de localía y otros factores, el cuadro de Huánuco quedó en media tabla, sin la posibilidad de obtener un cupo a la Sudamericana.

Este año, la directiva de Alianza Universidad espera empezar con buen pie la Liga 1 y mantenerse a lo largo del campeonato para conseguir sus objetivos, por tal motivo refuerza el plantel de la mejor manera con nuevos jales y renovaciones de jugadores clave.

Hasta el momento, once jugadores se han sumado al cuadro que dirige Ronny Rovollar: Damián Ísmodes, Jair Córdova, Edinson Chávez, Víctor Peña, Renato Espinosa, Diego Manicero, Carlos Neumann, Brian Bernaola, Reimond Manco y Eduardo Figueroa.

Por otro lado, los jugadores que renovaron su contrato de cara a la temporada 2021 son: Óscar Vílchez, José Cánova, Juan Cámara, Julio Landaurri, Jack Durán, Diego Morales, Juan Portilla, Claudio Ramírez, Giordano Mendoza, Paul Bashi, Manuel Montero y Juan Morales.

Uno de los fichajes más polémicos de Alianza Universidad fue la llegada de Reimond Manco debido al complicado pasado del jugador y sus constantes indisciplinas; sin embargo, el estratega de Alianza Universidad prefiere enfocarse en la evolución que ha tenido con respecto a su actitud en los últimos años y su evidente talento para el fútbol.

“Yo pedí a Reimond, es un crack, futbolísticamente es un jugador que marca la diferencia en los equipos a los que ha ido, así que nosotros, por el estilo de juego que uno practica, por el sistema que utilizo y por le gusto que tengo del buen fútbol, yo estoy convencido de que nos va a dar esa cuota distinta que todo equipo quiere tener y hoy tenemos la suerte de tenerlo en el equipo”, sostuvo el estratega.

“Hace 5 años que yo no veo una noticia negativa de Reimond Manco y eso a mi me da gusto como apasionado del fútbol, porque el fútbol peruano ha recuperado a un talento. Hace 5 años que no hay noticias negativas de él y no está en las portadas en las que no debe estar”, añadió.

La plantilla de Alianza Universidad para la Liga 1. (Foto: Alianza Universidad)









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.













VIDEO RECOMENDADO

Internacional estima que Paolo Guerrero pueda entrenar “sin limitaciones” desde el próximo mes