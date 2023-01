El jueves 17 de enero, la Dirección de Seguridad Deportiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD) dispuso la cancelación de todos los eventos deportivos que se realicen del 17 al 23 de enero, incluyendo los partidos de Primera División. Ante ello, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) acató a la medida y, un día después, confirmó la fecha de inicio del campeonato nacional 2023. Eso sí, señaló que la primera fecha quedará postergada y el torneo arrancará desde la jornada 2, la cual está programada para iniciar el próximo 27 de enero.

“La Liga de Fútbol Profesional (LFP) reconoce y agradece el apoyo brindado en las últimas horas por las autoridades competentes y también el compromiso de cooperación con el fútbol nacional. No obstante, la LFP entiende la coyuntura social que vive el país y con el fin de procurar la integridad de todos los peruanos, decide postergar la fecha 1 de la Liga 1 Betsson 2023, cuya reprogramación será informada oportunamente”, se lee en el inicio del comunicado que emitió el organizador del campeonato nacional en su cuenta oficial de Twitter.

Del mismo modo, la Liga 1 confirmó que el torneo iniciará el próximo viernes 27 de enero, pero no con la primera fecha, sino con la jornada 2, la cual ya fue programada y que es de público conocimiento.

Finalmente, la LFP, mostró su deseo de que los espectadores asistan a los recintos de los clubes nacionales con seguridad, aguardando que “la situación social en el país mejore y que las condiciones para la práctica del deporte retornen a la normalidad”.

El comunicado de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en sus redes sociales.

¿Qué partidos se jugarán en la fecha 2 de la Liga 1?

Tras el comunicado de la Liga 1, los clubes nacionales deberán modificar su calendario y prepararse para afrontar la fecha 2 del torneo. En esta ocasión, será Binacional y ADT de Tarma los equipos que arrancarán la jornada, el próximo viernes 27 de enero desde las 7:00 de la noche (hora peruana). Ojo, aún no se confirma el estadio que albergará este encuentro.

Sport Huancayo vs. UTC, Melgar vs. Deportivo Garcilaso y Alianza Lima vs. Municipal serán los duelos que se disputarán el día sábado 28. Mientras que el domingo 29, le tocará el turno a Cantolao vs. Sport Boys, Mannucci vs. Grau, Unión Comercio vs. Sporting Cristal y Alianza Atlético vs. Universitario.

Es necesario mencionar que la jornada cerrará con el partido entre Cienciano vs. César Vallejo, el cual está programado para el lunes 30 desde las 7:00 de la noche, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cusco FC será el equipo que descansará en esta segunda fecha.

Programación de la fecha 2 de la Liga 1 2023. (Foto: LFP)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.