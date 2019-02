¡Toma nota! Día, hora y canal de la Fecha 2 del Torneo Apertura  

Sporting Cristal vs. Alianza Lima será el plato fuerte de la segunda fecha de la Liga 1. El duelo se jugará este domingo a las 4 p.m. en el Estadio nacional y con las dos hinchadas.

Universitario de Deportes recibirá al equipo sensación de la primera fecha de la Liga 1. Piratas FC visitará el Monumental tras su victoria ante Real Garcilaso.

La fecha 2 de la Liga 1 promete y aquí te jugamos toda la programación para que no te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito.

Programación completa de la segunda fecha de la Liga 1



Viernes 22



UTC vs Carlos A. Mannucci

Hora: 3.30 p.m.

Estadio Germán Contreras de Cajabamba

GolPerú



Universitario de Deportes vs Pirata FC

Hora: 8 p.m.

Estadio Monumental

GolPerú

Sábado 23



César Vallejo vs Sport Huancayo

Hora: 1.15 p.m.

Estadio Mansiche (Trujillo)

GolPerú



Ayacucho Fc vs FBC Melgar

Hora 3.30 p.m.

Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)

GolPerú



Cantolao vs Binacional

Hora: 5.45 p.m.

Estadio Miguel Grau (Callao)

GolPerú



Sport Boys vs Unión Comercio

Hora: 8 p.m.

Estadio Miguel Grau (Callao)

GolPerú

Domingo 24



Deportivo Municipal vs A. Universidad

Hora: 1.30 p.m.

Estadio Miguel Grau del Callao

GolPerú



Sporting Cristal vs Alianza Lima

Hora: 4 p.m.

Estadio Nacional

GolPerú



Real Garcilaso vs U. San Martín

Hora: 6.15 p.m.

Estadio Garcilaso (Cusco)

GolPerú