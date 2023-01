Las protestas sociales no cesan en el sur del país, principalmente en Puno, ¿cómo viven este mal momento como futbolistas de Binacional?

Nosotros estamos muy tristes por lo que se ve, por todo lo que está pasando en Juliaca, Puno, y todos sus distritos. Porque Binacional, en sí, pertenece a toda la ciudad y nos da mucha pena que estén pasando estas cosas. Esperemos que esto calme pronto, que no existan más muertes, que causan daños irremediables en cada una de las familias. Por el bien de todos, esperemos que todo esto pronto se solucione y todo vuelva a la normalidad.

¿Qué tanto afecta este mal momento social al tema deportivo del club? Por ejemplo, tuvieron que suspender su presentación ante Deportivo Pasto, pactada para este 18 de enero…

Nos afecta muchísimo. Por ejemplo, el hecho de adaptarnos a la altura, el no estar ya ubicados en Puno, que nos permitiría aclimatarnos más rápido. Pero a la vez, también somos conscientes de que primero es la vida, la salud, y nosotros vamos a esperar a que todo se calme y todo esté bien para volver. Y también si podemos ayudar en algo al pueblo de Juliaca, estaremos allí.

¿Cómo se viene realizando la pretemporada en medio de este suceso que no estaba previsto?

Nosotros venimos trabajando desde el 2 de enero en Arequipa. Esa fue la idea de la dirigencia y el comando técnico para adaptarnos de a pocos a la altura. Porque ir a Juliaca de inmediato es bastante complicado, el clima es muy fuerte ni tampoco hay estadios donde podamos entrenar. Arequipa si te da las condiciones, porque la pretemporada te exige el doble horario, en Juliaca no existen muchas comodidades.

De persistir las hostilidades en Puno, y con la suspensión del torneo, ¿existe la chance de que Binacional haga de local en Arequipa? ¿Qué dice la dirigencia?

Teníamos planificado ir a Juliaca el pasado sábado 14, pero eso ahora está en ‘stand by’ hasta que las cosas se solucionen. Todavia no nos han comunicado cuándo volvemos a nuestra localidad. Confiamos y tenemos fe de que esta situación va a parar, por el bien de las personas y del Perú. Tenemos que estar en paz. Caso contrario, la dirigencia y el comando técnico tendrán un plan B para nosotros. Aún no hay una información concreta.

¿Has tenido la chance de conversar con el ‘profe’ Wilmar Valencia sobre este tema?

El ‘profe’ está en la misma línea que nosotros. Piensa que, claro, es importante que estemos allá lo más pronto posible, pero como prioridad tenemos la vida, que vamos a esperar que todo se solucione. Esperamos pronto nuevamente darle una alegría a todos los puneños con el fútbol.

Como referente de Binacional, ¿cómo ves este tema sin resolver de los derechos de TV, donde está involucrado tu club?

Nosotros esperamos que la dirigencia se encargue de eso, pero creo que acá lo importante es que los clubes tengan una solvencia económica. En el fútbol peruano hemos sufrido mucho de que los clubes no les cumplan a sus jugadores. Sin embargo, en los últimos años se mejoró en ese tema, ya no existen muchas deudas. Lamentablemente, ahora hay problemas que no se solucionan, esperemos que haya un consenso entre la FPF y los clubes. Lo más importante aquí son los jugadores y sus familias, que pueden verse afectadas.

¿Te asusta la idea de que la Liga 1 se vaya a un paro? En ese sentido, ustedes podrían quedarse sin cobrar porque el club no tendría ingresos de los derechos de TV…

Sí, es algo muy complicado. Como bien saben, la mayoría de equipos no paga cuando no estamos en competencia, no tenemos un salario. En nuestro caso ya son tres meses que no cobramos porque recién hemos empezado a trabajar en enero y se nos complicaría. Todos los jugadores tenemos una familia detrás, pero seguramente que nos vamos apoyar. La misma SAFAP (Agremiación de Futbolistas) ya lo dejó en claro: “jugamos todos, o no juega nadie”.

Pasando al tema fútbol, y esperando que esta situación se resuelva, ¿cómo ves a Binacional de cara a este 2023 con los nuevos refuerzos?

Muy bien. Nunca en el plantel de Binacional se había dado que el técnico dure todo el año. Y es más, que le renueven para el próximo. Eso es bueno para la institución, y también para nosotros los jugadores. Se armó un buen plantel con gente joven, los que quedaron del año pasado y chicos que han llegado a sumar. Todos han demostrado muy buenas cosas en esta pretemporada, esperamos compenetrarnos rápido, entender lo que quieren los ‘profes’ para con el equipo y hacernos fuertes en Juliaca. Esperamos competir en todos los partidos del 2023.

