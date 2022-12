Durante las últimas semanas los clubes de la Liga 1 han estado trabajando para preparar sus planteles de cara a la temporada 2023, anunciando renovaciones y algunas contrataciones. Sin embargo, la participación de estos en el torneo está en juego, tras el reciente anuncio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Sucede que, según lo que se puede leer en el comunicado del ente rector del fútbol peruano, aquellos clubes que renueven el vínculo de sus derechos audiovisuales con el Consorcio Fútbol (GOLPERU) para la transmisión de sus partidos, podrían quedar fuera de carrera.

Esta medida se daría ya que, al no adecuarse al modelo propuesto por la FPF, estarían incumpliendo con las normas establecidas en el estatuto, el cual establece que la titularidad de los derechos de las competiciones que organiza son de su propiedad.

“Durante todo este proceso, se ha mantenido informados a los clubes porque son socios del proyecto; sin embargo, la situación es clara, si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1 y esto puede generar un descenso, como lo estipula el nuevo reglamento”, señaló Carlos Caro, vocero legal de la FPF, en dicho comunicado.

Esto pondría en riesgo el normal desarrollo de la próxima temporada, ya que varios clubes tienen acuerdos establecidos con el Consorcio Fútbol, mientras que otros ya renovaron. Este es el caso de Alianza Lima, Melgar y Cienciano. Deportivo Binacional y Cusco FC también habrían seguido el mismo camino.

Hay que tomar en cuenta que además de los equipos que ya extendieron su vínculo contractual con el Consorcio Fútbol, hay otros que tienen contrario vigente. En este grupo están Universitario de Deportes, Sport Boys, Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.