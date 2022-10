Según CIES Football Observatory, San Martín, Melgar y Sporting Cristal registran el menor promedio de edad de los onces que se han presentado hasta el momento en el campeonato peruano. Los de Santa Anita comandan la lista con una media de 26.8 años, seguido de los rojinegros 26.9 años y cerrando el podio la escuadra celeste con 27.2 años. En el extremo opuesto tenemos a Alianza Lima (29.71 años), Sport Huancayo (29.74 años) y Carlos Stein (30.0 años). Las tres instituciones más longevas de la actual temporada.

Club Promedio de edad San Martín 26.8 años Melgar 26.9 años Sporting Cristal 27.2 años Cienciano 27.5 años Mannucci 27.7 años Municipal 27.8 años Alianza Atlético 28.1 años Ayacucho FC 28.13 años UTC 28.17 años Cantolao 28.43 años Universitario 28.45 años Sport Boys 28.8 años Binacional 28.9 años ADT 29.11 años César Vallejo 29.14 años Atlético Grau 29.4 años Alianza Lima 29.71 años Sport Huancayo 29.74 años Carlos Stein 30.0 años

¿Cómo estamos en Sudamérica?

Aunque los ‘Santos’ son el equipo más jóven de la Liga 1, se ubican en la última casilla de los de menor promedio de edad en Sudamérica. Este ranking lo encabeza Zulia de Venezuela con 23.7 años. Es decir, una diferencia de más de tres años con los albos, dejando en evidencia que los números pueden ser engañosos en el Perú si no se mira más allá de nuestras fronteras.

Cabe resaltar que si nos centramos en analizar a los equipos que presentaron futbolistas menores de 21 años en sus oncenas, San Martín salta hasta la cuarta posición con un 32.4%. Solo es superado por Zulia (49.7%), Red Bull Bragantino (37.1%) y Envigado (32.7%). El deficit del conjunto universitario radica en que no cuenta con muchos valores entre los 22 y 25 años, y que más del 30% de su equipo superó los 30 años.

Club País Promedio de edad < 21 años Unión Argentina 24.9 años 26.6 % Red Bull Bragantino Brasil 24.3 años 37.1 % Oriente Petrolero Bolivia 26.2 años 26.21 % Universidad de Chile Chile 26.3 años 27.3% Envigado Colombia 24.3 años 32.7% Guayaquil City Ecuador 25.9 años 4.1% Nacional Paraguay 26.5 años 7.5% San Martín Perú 26.8 años 32.4% Boston River Uruguay 24.9 años 23% Zulia Venezuela 23.7 años 49.7 %

Si hablamos de los más veteranos del continente encontramos que 12 de octubre es el club más longevo con un promedio de 31.98 años. Nacional de Potosi lo secunda con 30.99 años y el conjunto peruano Carlos Stein se ubica tercero con 30.08 años. Los ‘carlistas’ mantienen su posición si se analiza a la plantilla con más futbolistas que tienen igual o más de 30 abriles en el calendario.

Club País Promedio ≥ 30 años 12 de octubre Paraguay 31.98 años 68.9 % Nacional de Potosí Bolivia 30.99 años 67% Carlos Stein Perú 30.08 años 58.2% América FC Brasil 30.02 años 48.7 % Atlético Bucaramanga Colombia 30.01 años 54.7% Aucas Ecuador 29.81 años 51.1% Universidad Católica Chile 29.71 años 54% Cerrito Uruguay 28.68 años 48.6 % Estudiantes Venezuela 28.59 años 44% Boca Juniors Argentina 27.99 años 46.4%

Las figuras de sangre nueva en la Liga 1

Joao Grimaldo (19 años)

El extremo ya suma 16 partidos en la Liga 1 y se encuentra a 90 minutos de registrar su mayor número de presencias desde que debutó en 2020. Ha sido usado en casi el 50% de los encuentros desde el arranque. Lleva tres goles y dos asistencias en el plano local y hay mucha ilusión por lo que pueda hacer la siguiente temporada en La Florida.

Por otro lado, se trata de uno de los nombres fijos de Gustavo Roverano en la Sub-20. Se espera que el Sudamericano Colombia 2023 le termine aportando ese rodaje internacional que siempre es importante para trascender en un club como el bajopontino.

(Foto: Liga 1)

Matías Lazo (19 años)

Puede jugar en todas las posiciones de la defensa. Polifuncionalidad que le ha permitido ser titular en 12 de los 18 encuentros que ha jugado Melgar este 2022 por Liga 1. No solo ha demostrado su capacidad en el torneo peruano, también lo hizo en la Copa Sudamericana.

Es formado en tienda arequipeña y uno de los jóvenes con mas futuro en nuestro balompié. Actualmente está cotizado en 275 mil euros y es uno de los valores más caros del plantel Sub 20. No ha podido estar en varias convocatorias de la Sub 20 por sus compromisos con el ‘León del Sur’, aunque todo hace indicar que será convocado para el Sudamericano.

(Foto: Melgar)

Sebastián Aranda (18 años)

Una de las grandes revelaciones del torneo. Pese a que la San Martín no la pasa bien, al lateral izquierdo no le pesó la camiseta al jugar su primera temporada en la máxima élite del balompié peruano. Velocidad y potencia son sus principales características.

Se encuentra a préstamo en Santa Anita. Su pase pertenece a Alianza Lima, que se ha mostrado complacido por su evolución, Lo ven como una opción para que el siguiente curso pueda pelearle el puesto a Ricardo Lagos.

Sebastián Aranda es el Sub 20 que más minutos suma en San Martín. (Foto: Agencias)













Recibe nuestro boletín de noticia: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.