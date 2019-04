Liga 1: así se juega la fecha 10 del Torneo Apertura 

El viernes Sporting Cristal abrirá la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 visitando a Real Garcilaso en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. Los celestes esperan sumar tres puntos para no alejarse del líder Binacional.

El sábado Alianza Lima visita a Pirata FC en el estadio Francisco Mendoza Pizarro. Los blanquiazules quieren pasar la página luego de perder ante Universitario de Deportes en Matute.

El líder Binacional visita a Carlos A. Mannucci en el Mansiche de Trujillo y Universitario de Deportes , el domingo, recibirá a Sport Boys en un duelo que se jugará en el Monumental solo con hinchada crema.

Liga 1: programación completa de la fecha 10 del Torneo Apertura

Viernes 19 de abril



Real Garcilaso vs. Sporting Cristal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio Garcilaso De La Vega

GolPerú



Sábado 20 de abril



Pirata FC vs. Alianza Lima

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Francisco Mendoza Pizarro



Ayacucho FC vs. Cantolao

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná

GolPerú



Carlos A. Mannucci vs. Binacional

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Mansiche

GolPerú



Melgar vs. Alianza Universidad

Hora: 8 p.m.

Estadio: UNSA - Arequipa

GolPerú



Domingo 21 de abril



Universidad San Martín vs. Sport Huancayo

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GolPerú



Deportivo Municipal vs. Unión Comercio

Hora: 1.30 p.m

Estadio: Segundo Aranda Torres

GolPerú



Universitario de Deportes vs. Sport Boys

Hora: 4 p.m.

Estadio Monumental

GolPerú



Lunes 22 de abril



UTC vs. César Vallejo

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: German Contreras

GolPerú



El resumen del Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. (América TV)

► Alianza Lima: ¿qué les dijo Miguel Ángel Russo a sus jugadores en el camarín tras la derrota?



► ¡Hora de reír! La 'U' ganó el clásico y los divertidos y crueles memes no dejan de vacilar a Alianza Lima [FOTOS]



► Universitario de Deportes: las emotivas frases de Alejandro Hohberg y Germán Denis después de ganar el clásico



► El festejo de Hohberg ante Alianza que se hizo viral en redes | FOTO



► ¡OFICIAL! Universitario jugará ante Sport Boys solo con hinchada local