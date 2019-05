¡Toma nota! Así se juega la fecha 15 del Torneo Apertura

Este viernes arranca la fecha 15 del Torneo Apertura con la posibilidad de ver campeón a Binacional. El líder visita a Alianza Lima el domingo y depende de lo que haga Sporting Cristal ante Melgar para llevarse la corona.

A falta de tres fechas (9 puntos) para que culmine la Liga 1 Apertura, Binacional aventaja a Sporting Cristal por cinco unidades y eso le permite hacer números y, soñar con alzar el título en Matute cuando visite a Alianza Lima.



Lo que necesita Binacional es ganar como visitante a Alianza Lima en La Victoria y esperar que Sporting Cristal no haga gane en casa ante Melgar. De esa forma, la ventaja se ampliaría a siete (si los rimenses empatan) u ocho puntos (si los de Claudio Vivas pierden) y serían inalcanzables en el primer lugar.

La jornada del viernes la abre UTC ante Real Garcilaso y Luego César Vallejo recibe a Carlos A. Manucci. El sábado juegan los celestes en el Alberto Gallardo y Universitario de Deportes visita a Ayacucho FC.

Toma nota que aquí te dejamos la programación completa de la fecha 15 del Torneo Apertura, para que no te pierdas ningún partido.

Liga 1: programación completa de la fecha 15 del Torneo Apertura

Viernes 24 de mayo



UTC vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón - Cajamarca

GOLPERU



César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 8 p.m.

Estadio: Mansiche - Trujillo

GOLPERU



Sábado 25 de mayo



Sporting Cristal vs. Melgar

Hora: 11.15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GOLPERU



Ayacucho FC vs. Universitario de Deportes

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná - Ayacucho

GOLPERU



Cantolao vs. San Martín

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao

GOLPERU



Sport Boys vs. Alianza Universidad

Hora: 8 p.m.

Hora: Miguel Grau - Callao

GOLPERU

Domingo 26 de mayo



Deportivo Municipal vs. Pirata FC

Hora: 1.130 p.m.

Estadio: Segundo Aranda - Huacho

GOLPERU



Alianza Lima vs. Binacional

Hora: 4 p.m.

Estadio: Matute

GOLPERU



Lunes 27 de mayo

​

Sport Huancayo vs. Unión Comercio

Hora: 8 p.m.

Estadio: Estadio Huancayo

GOLPERU

