¡Toma nota! Así se juega la Fecha 16 del Torneo Apertura

El viernes empieza una nueva fecha de la Liga 1 y sigue abierta la posibilidad de ver a campeón del Torneo Apertura a Binacional. El líder de la tabla de posiciones enfrentará a Sport Boys; pero, además, deberá que Sporting Cristal pierda ante su rival.

La jornada inicia con un choque entre Sport Huancayo ante Alianza Lima el viernes 31 de mayo a las 8:00 p.m. en el estadio Huancayo. Los íntimos llegan a este encuentro luego de vencer ante el líder del apertura en Matute y esperan seguir sumando puntos para subir en la tabla de posiciones.

Binacional, chocará ante Sport Boys el sábado 1 de junio a las 3:30 p.m. en el estadio Guillermo Bricelo de Juliaca; mientras que Sporting Cristal visitará a Alianza Universidad el domingo 2 de junio a las 3:30 p.m. en el estadio Heraclio Tapia.

Universitario de Deportes cerrará la fecha con un choque ante UTC en el estadio Monumental. El duelo está programado para el domingo 2 de junio a las 6:00 p.m.

Liga 1: programación completa de la Fecha 16 del Torneo Apertura

Viernes 31 de mayo

​

Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio Huancayo - Huáncayo



Sábado 01 de junio



Pirata FC vs. Ayacucho FC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio Francisco Pizarro - Olmos



Binacional vs. Sport Boys

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Guillermo Briceño - Juliaca



Carlos A. Mannucci vs. Cantolao

Hora: 5:45 p.m.

Estadio Mansiche - Trujillo



Melgar vs. UCV

Hora: 8:00 p.m.

Estadio Monumental de la UNSA



Domingo 02 de junio



Unión Comercio vs. Real Garcilaso

Hora: 11:15 a.m.

Estadio IPD de Moyobamba - Moyobamba



San Martín vs. Deportivo Municipal

Hora: 1:30 p.m.

Estadio Alberto Gallardo - Lima



Alianza Universidad vs. Sporting Cristal

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Heraclio Tapia - Huánuco



Universitario vs. UTC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio Monumental - Lima

