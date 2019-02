Liga 1: fecha, hora y canal de la fecha 3 del Torneo Apertura

La Liga 1 vive su tercera fecha este fin de semana. Sporting Cristal y Binacional lideran la tabla de posiciones del Torneo Apertura, en esta jornada en la que los celestes visitan a Sport Boys en el Callao.

Universitario de Deportes dejará el Monumental para enfrentar en calidad de visita a la Universidad San Martín, el viernes a las 8 de la noche en el Estadio Nacional.

Alianza Lima dejó atrás la derrota ante Sporting Cristal y ahora tiene la mira puesta en la Universidad César Vallejo. Los íntimos reciben al equipo de Chemo Del Solar el domingo a las 4 de la tarde, en Matute.

Toma nota de la programación completa de la fecha 3 del Torneo Apertura-Liga 1.

Liga 1: programación de la fecha 3 del Torneo Apertura



Viernes 1 de marzo



Alianza Universidad vs. Ayacucho FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia León

GolPerú



San Martín vs. Universitario de Deportes

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional

GolPerú



Sábado 2 de marzo



Binacional vs. Deportivo Municipal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño, Juliaca

GolPerú



Carlos A. Mannucci vs. Real Garcilaso

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Mansiche

GolPerú



Sport Boys vs. Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao

GolPerú



Domingo 3 de marzo



Unión Comercio vs. Pirata FC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

GolPerú



Alianza Lima vs. César Vallejo

Hora: 4 p.m.

Estadio: Matute

GolPerú



