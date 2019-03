Liga 1: así se jugará la fecha 5 del Torneo Apertura

Se jugó una fecha más de la Copa Libertadores 2019 y ahora toca meterse nuevamente en la disputa de la Liga 1. Este viernes arranca la fecha 5 del Torneo Apertura y te dejamos la programación completa para que no te pierdas ningún partido.

El viernes se juega el clásico del puerto entre Sport Boys vs. Cantolao en el Estadio Miguel Grau. Las entradas están a la venta en el siguiente enlace ► Entradas para el estadio Miguel Grau del Callao.

El sábado Alianza Lima recibe a Deportivo Municipal. Los blanquiazules llegan golpeador por la derrota ante Internacional pero dispuestos a voltear la página con una victoria en la Liga 1. Los 'Ediles' empataron 2-2 con Sport Huancayo y también buscarán los tres puntos en Matute. Puedes adquirir tus boletos aquí ► Entradas

El domingo Sporting Cristal recibe a César vallejo en el Alberto Gallardo. Los celestes quieren sumar tres puntos en casa ante el equipo de su extécnico, Chemo Del Solar.

Universitario de Deportes visitará a Melgar en la UNSA. Los cremas están imparables en el Torneo Apertura y lidiarán con un rival herido por una derrota en la Copa Libertadores y con la altura de la Ciudad Blanca. Los boletos aquí ► Entradas

Liga 1: programación completa de la fecha 5 del Torneo Apertura

Viernes 15 de marzo



Binacional vs. UTC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño

GolPerú



Sport Boys vs. Cantolao

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau

GolPerú

Sábado 16 de marzo





Unión Comercio vs. San Martín

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

GolPerú



Sport Huancayo vs. Ayacucho FC

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Huancayo

GolPerú



Alianza Lima vs. Deportivo Municipal

Hora: 8 p.m.

Estadio Matute

GolPerú

Domingo 17 de marzo



Sporting Cristal vs. César Vallejo

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GolPerú



Carlos A. Mannucci vs. Pirata FC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Mansiche

GolPerú



Alianza Universidad vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia

GolPerú



Melgar vs. Universitario de Deportes

Hora: 4 p.m.

Estadio: UNSA

GolPerú

Germán Denis habla de Melgar y la altura. (Prensa Universitario de Deportes)

Jorge Cazulo en conferencia. (Video: Depor)

