Liga 1: así se jugará la fecha 6 del Torneo Apertura

La Selección Peruana jugará dos amistosos en estados Unidos y esta vez la Liga 1 no se va a detener. La programación de la fecha 6 del Torneo Apertura está lista y te la jugamos completa para que no te pierdas ningún detalle.

La jornada 6 de la Liga 1 arranca el viernes con el duelo entre Real Garcilaso vs. Binacional a las 3.30 p.m. pero es el sábado el día en el que jugará la mayor cantidad de partidos.

Alianza Lima visitará a Ayacucho FC, Cantolao recibirá a Sporting Cristal y Universitario de Deportes será local ante Alianza Universidad en el estadio Monumental.

Toma nota de los encuentros de la fecha 6 del Torneo Apertura y arma tu agenda con los partidos de tus equipos favoritos.

Liga 1: programación completa de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 22 de marzo



Real Garcilaso vs. Binacional

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega

GolPerú



Sábado 23 de marzo



Pirata FC vs. Melgar

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Francisco Mendoza - Olmos

GolPerú



Ayacucho FC vs. Alianza Lima

Hora 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná

GolPerú



Cantolao vs. Sporting Cristal

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau

GolPerú



Universitario de Deportes vs. Alianza Universidad

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental

GolPerú



Domingo 24 de marzo



San Martín vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GolPerú



Deportivo Municipal vs. Sport Boys

Hora: 4 p.m.

Estadio: Segundo Aranda Torres - Huacho

GolPerú



César Vallejo vs. Unión Comercio

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Mansiche

GolPerú



Lunes 25 de marzo



UTC vs. Sport Huancayo

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Municipal de Cajabamba

GolPerú



