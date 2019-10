¡Toma nota! Así se juega la fecha 12 del Torneo Clausura | Liga 1

Universitario de Deportes , Alianza Lima y Sporting Cristal , salen a la cancha como los protagonistas de la fecha 12 del Torneo Clausura. La jornada promete duelos claves que pondrán de candela la tabla de posiciones.



La fecha 12 arranca este viernes con el partido entre Binacional y Alianza Universidad. El plato de fondo será el partido entre Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci. Los íntimos llegan con la motivación de ubicarse a un punto de los cremas, líderes del Clausura.

El sábado Sport Boys se jugará una nueva final ante San Martín. Ambos están complicados con el descenso y un triunfo será clave para no despedirse de la categoría a fin de año.

El domingo Sporting Cristal recibirá a Pirata FC en el Alberto Gallardo y Universitario de Deportes defenderá la punta del Torneo Clausura visitando a César Vallejo. Una jornada que promete goles y buen fútbol.

Viernes 18



Binacional vs. Alianza Universidad

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño Rosamedina

GOLPERU



Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 8 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

GOLPERU



Sábado19



Ayacucho FC vs. Unión Comercio

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná (Ayacucho)

GOLPERU



Cantolao vs. Real Garcilaso

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)

GOLPERU



Sport Boys vs. San Martín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)

GOLPERU



Domingo 20



Sporting Cristal vs. Pirata FC

Hora: 11:15 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GOLPERU



Deportivo Municipal vs UTC

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: Segundo Aranda Torres (Huacho)

GOLPERU



César Vallejo vs Universitario de Deportes

Hora: 4 p.m.

Estadio: Mansiche (Trujillo)

GOLPERU



Lunes 21



Sport Huancayo vs, FBC Melgar

Hora: 8 p.m.

Estadio: Huancayo

GOLPERU



