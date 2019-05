Este viernes Binacional, líder del Torneo Apertura , abre la fecha 14 recibiendo a Sport Huancayo en Juliaca. La jornada promete y aquí te dejamos la programación completa para que no te pierdas ningún partido.

El sábado Sporting Cristal visita a Carlos A. Mannucci en Trujillo y el domingo Alianza Lima enfrentará a Alianza Universidad en Huánuco. El domingo Universitario de Deportes recibirá a Deportivo Municipal en el Monumental.

Los entrenadores chilenos que dirigieron en el fútbol peruano [FOTOS]



Liga 1: así se juega la fecha 14 del Torneo Apertura

Viernes 17 de mayo



Binacional vs. Sport Huancayo

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño-Juliaca

GolPerú



Melgar vs. Sport Boys

Hora: 8 p.m.

Estadio: UNSA-Arequipa

GolPerú



Sábado 18 de mayo



Unión Comercio vs. UTC

Hora: 11 a.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

GolPerú



Real Garcilaso vs. Ayacucho FC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: garcilaso De La Vega-Cusco

GolPerú



Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Mansiche-Trujillo

GolPerú



Domingo 19 de mayo



Pirata FC vs. Cantolao

Hota 11.15 a.m.

Estadio: Francisco Mendoza-Olmos

GolPerú



San Martín vs. César Vallejo

Hora: 1.10 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GolPerú



Alianza Univesidad vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia-Huánuco



Universitario de Deportes vs. Deportivo Municipal

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental

GolPerú

